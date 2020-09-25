За добу в Україні тести на коронавірус здали майже 48 тис. осіб

В той час як Міністерство охорони здоров'я планує збільшити кількість тестувань на COVID-19 методом ПЛР до 50 тис. на добу, за минулу добу, 24 вересня, на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) було проведено 27 497 досліджень, що на 2,7% більше порівняно з попередньою добою, і 20 386 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірус, що на 18,7% менше порівняно з 23 вересня.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

" За попередню добу в цілому було проведено 47 883 тестування, з них 27 497 методом ПЛР, а також 20 386 методом ІФА ", - сказав він.

Всього з початку року було проведено 2 156 653 дослідження на Коронавірусние інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я за станом на ранок 25 вересня надійшло 3 793 повідомлення про підозру на Коронавірусние інфекцію, а з початку 2020 року - 256 970 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українські новини, за добу в Києві коронавірус діагностували у 380 осіб .

Також смертність від коронавируса збільшилася на третину за добу.

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