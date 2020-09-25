підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
25 вересня 2020, пʼятниця, 15:48 6
Медицина 2020-09-25T16:45:02+03:00
Українські Новини
За добу в Україні тести на коронавірус здали майже 48 тис. осіб

За добу в Україні тести на коронавірус здали майже 48 тис. осіб

Александр Савич
тести на коронавірус, ПЛР-тести, ІФА-тести, ковід
Тести на коронавірус. Фото: facebook.com/pokrovambf
Тести на коронавірус. Фото: facebook.com/pokrovambf

В той час як Міністерство охорони здоров'я планує збільшити кількість тестувань на COVID-19 методом ПЛР до 50 тис. на добу, за минулу добу, 24 вересня, на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) було проведено 27 497 досліджень, що на 2,7% більше порівняно з попередньою добою, і 20 386 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірус, що на 18,7% менше порівняно з 23 вересня.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

" За попередню добу в цілому було проведено 47 883 тестування, з них 27 497 методом ПЛР, а також 20 386 методом ІФА ", - сказав він.

Всього з початку року було проведено 2 156 653 дослідження на Коронавірусние інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я за станом на ранок 25 вересня надійшло 3 793 повідомлення про підозру на Коронавірусние інфекцію, а з початку 2020 року - 256 970 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українські новини, за добу в Києві коронавірус діагностували у 380 осіб .

Також смертність від коронавируса збільшилася на третину за добу.

Більше новин про: тести на коронавірус ПЛР-тести ІФА-тести ковід

Смертність від коронавірусу збільшилася на третину...
Степанов розраховує збільшити кількість тестувань ...
У державних і комунальних лабораторіях проводиться...
В Україні тести на коронавірус за добу здали майже...
Захворюваність на коронавірус у Києві наближається до 400 випадків за добу
Смертність від коронавірусу збільшилася на третину за добу. Статистика за регіонами
Новини
МОЗ відніс 50 країн у список "червоної зони" з COVID-19 17:07
Дмитро Співак. Фото з відкритих джерел
Співак назвав проект закону про столицю від "слуг народу" "плювком в обличчя киянам" 16:54 Відео
Нацбанк знизив офіційний курс гривні на понеділок 16:36
Практика купівлі прохідних місць на виборах продовжує існувати, а партійна демократія відсутня, - експерти 16:29
Дмитро Співак. Фото: facebook.com/SpivakDmytriy
Законом про столицю "Слуги народу" намагаються узурпувати владу в Києві, — Співак 16:13
більше новин
На довиборах в окрузі №208 усувають фаворитку гонки Людмилу Давиденко. Вона звернулася до Зеленського та Авакова, – ЗМІ 16:43
"Європейська Солідарність" не висувала свого кандидата в мери Києва задля єдності патріотичних сил, — Геращенко 14:30
Венедиктова рятує ужгородського бізнесмена Волошина, якого шукає Інтерпол, — ЗМІ 13:36
У порту "Южний" буксир пошкодив танкер з великим вантажем аміаку на борту 10:31
Сергій Притула. Фото: Ельдар Сарахан/УП
Кандидат у мери Києва Притула пропонував перенести столицю у Кропивницький 11:51 Відео
більше новин
На довиборах в окрузі №208 усувають фаворитку гонки Людмилу Давиденко. Вона звернулася до Зеленського та Авакова, – ЗМІ 16:43
Символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською: Апеляційний суд визнав законним висновок Інституту нацпамяти 18:07
НБУ ліквідував банк "Аркада" 10:36
В Україні 3372 нових хворих. Одужала рекордна кількість людей 09:07 Інфографіка
В Україні від ускладнень коронавірусу померла дитина. Це другий випадок з початку епідемії 10:30
більше новин
НБУ ліквідував банк "Аркада"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok