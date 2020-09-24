Степанов розраховує збільшити кількість тестувань на COVID-19 методом ПЛР до 50 тис. на добу

Тоді як в Україні за минулу добу тести на COVID-19 здали 26 779 осіб, міністр охорони здоров'я Максим Степанов розраховує збільшити кількість тестувань на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) до 50 тис. на добу. Про це він повідомив у інтерв'ю виданню "Ліга.Life", передають Українські Новини. "Ми не будемо зупинятися. Будемо йти до 50 тис. тестів на добу. Процес іде", - сказав Степанов. Зі слів міністра, деякі лабораторії відчувають перевантаження, при якому пацієнти очікують на результати тестування кілька днів, але про більш тривалі очікування на результати він не чув. Коли в лабораторії за підсумками дня виникають залишки тестів, матеріали передаються до інших установ для проведення аналізу. Як повідомляли Українськi Новини, заступник міністра охорони здоров'я — головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляє, що 80% тестувань на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції проводяться в державних і комунальних лабораторіях. Крім того, в Україні рекордна кількість тих, хто одужав і 3372 нових хворих за добу.