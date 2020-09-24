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24 вересня 2020, четвер, 17:00 8
Медицина 2020-09-24T18:00:02+03:00
Українські Новини
Степанов розраховує збільшити кількість тестувань на COVID-19 методом ПЛР до 50 тис. на добу

Степанов розраховує збільшити кількість тестувань на COVID-19 методом ПЛР до 50 тис. на добу

Елена Новикова
Максим Степанов, Коронавірус, коронавірус в Україні, тести на коронавірус, Пандемія коронавірусу, ПЛР-тести
Тести на коронавірус. Фото: pixabay
Тести на коронавірус. Фото: pixabay

Тоді як в Україні за минулу добу тести на COVID-19 здали 26 779 осіб, міністр охорони здоров'я Максим Степанов розраховує збільшити кількість тестувань на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) до 50 тис. на добу. 

Про це він повідомив у інтерв'ю виданню "Ліга.Life", передають Українські Новини.

"Ми не будемо зупинятися. Будемо йти до 50 тис. тестів на добу. Процес іде", - сказав Степанов.

Зі слів міністра, деякі лабораторії відчувають перевантаження, при якому пацієнти очікують на результати тестування кілька днів, але про більш тривалі очікування на результати він не чув.

Коли в лабораторії за підсумками дня виникають залишки тестів, матеріали передаються до інших установ для проведення аналізу.

Як повідомляли Українськi Новини, заступник міністра охорони здоров'я — головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляє, що 80% тестувань на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції проводяться в державних і комунальних лабораторіях.

Крім того, в Україні рекордна кількість тих, хто одужав і 3372 нових хворих за добу.

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