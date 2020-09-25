Кожна сьома жінка в Україні має проблеми з молочними залозами. Як попередити рак грудей

Після того, як в ток-шоу "Гарне здоров'я на Інтері" експерти розповіли про про грип та його відмінності від застуди , експрети програми присвятили ефір профілактиці раку молочної залози - лідеру серед жіночих онкологічних захворювань в Україні . Про те, які симптоми раку, як хвороба проявляється і розвивається, які існують методи лікування і які заходи профілактики потрібно дотримуватися, щоб уникнути проблем, розповіли ведучий Олександр Лук'яненко і експерти ток-шоу: онкомамології Мілан Малець, психолог Наталія Ломоносова, пластичний хірург і онкомамолог Андрій Якобчук.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби телеканалу "Інтер".

За статистикою, кожна сьома жінка в Україні має проблеми з молочними залозами, але до лікарів звертається занадто пізно: при першому огляді у більшості пацієнток виявляють метастатичні стадії хвороби, які лікувати досить складно. Але якщо хвороба розпізнати вчасно, то в 95% випадків лікарі гарантують повернення до повноцінного життя.

"Існує хибна думка про те, що якщо "я нормально себе почуваю" і "нічого не болить", то і не варто турбуватися. Все не так просто. Болей у жінки на ранніх стадіях хвороби, як правило, не спостерігається. Вони можуть виникати вже при більш "запущеному" стані. Тому звертатися до лікаря потрібно не тільки при тривожних симптомах, але і - це найголовніше - коли нічого не турбує! Якщо скарг немає, лікаря-гінеколога та лікаря-мамолога треба відвідувати не рідше одного разу на рік. якщо ж ви виявили ущільнення, виділення із сосків, зміни шкіри, не втрачайте дорогоцінний час - відразу запишіться на прийом до лікаря", - розповідає онкомамолог Мілан Малець.

Експерти вважають, що найкращий метод боротьби з хворобою - це правильна профілактика раку молочної залози і своєчасна діагностика.

"Гарне здоров'я на Інтері" про рак грудей у ​​жінок. Фото: прес-служба телеканалу

Раз на місяць проводите самоогляди

"Оптимальний час для виконання такої процедури - з 7 по 15-й дні менструального циклу. Самообследование потрібно проводити перед дзеркалом. Робити пальпацію грудей можна по-різному, наприклад, круговими рухами від сосків до основи. Завдання жінки - перевірити, чи немає ущільнень, вузликів, збільшення лімфовузлів. Після душу потрібно оглянути себе: спочатку стати перед дзеркалом, покласти руки на пояс, потім підняти їх або розвести в сторони. Те ж саме необхідно зробити, повернувшись до дзеркала боком. При цьому важливо звернути увагу на форму грудей, її контури, колір шкіри - він повинен бути однорідним", - розповідає Мілан Малець .

При самообстеженні повинні бути відсутніми:

асиметрія молочних залоз;

набряклість або стянутость шкіри;

запалення, горби, пухлини;

почервоніння;

виділення з соска;

больові відчуття.

Якщо ви помічаєте зміни в формі, кольорі або структурі молочної залози або намацуються ущільнення - це привід звернутися до лікаря.

Раз на рік відвідуйте мамолога та гінеколога

У 95% випадків хвороба не дає про себе знати. Тому порушення може виявити тільки фахівець. Профілактичні огляди у гінеколога чи мамолога раз на рік обов'язкові для всіх жінок старше 18 років.

Раз на рік робіть мамографію і УЗД молочних залоз

"Якщо вам від 20 до 39 років , рекомендується проводити УЗД грудей. Зазвичай це робиться на 5-10 день циклу. Після 40 років - обов'язково більш точне дослідження - мамографія. Воно дозволяє отримувати більш точні результати - незалежно від дня циклу. Таке профілактичне дослідження можна проводити раз на 1-2 роки, але якщо у жінки є схильність, наприклад, в сім'ї були випадки онкологічних захворювань, мамографія раз на рік - обов'язкова. Не можна втрачати пильність і жінкам після травм молочної залози, не народжували або народили в пізньому віці" , - зазначає онкомамолог Андрій Якобчук.

Незважаючи на те, що сучасна медицина знає, як боротися з раком грудей, і дає багато шансів на одужання, в нашому суспільстві домінує психологічний страх перед словом "рак". І це збільшує сумну статистику захворювань.

На думку фахівців, регулярні обстеження, позитивні думки, мінімум стресів і здоровий спосіб життя - головні принципи, на яких будується наше здоров'я.

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