Україна стала другою в світі з поширення онкології

Україна займає друге місце в Європі за темпами поширення онкологічних захворювань. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я в Facebook.

У міністерстві підкреслюють, що для зниження цього показника потрібно зосередити свою увагу на ранній діагностиці.

"Саме тому ендоскопічні обстеження стали пріоритетними послугами в програмі медичних гарантій. На це передбачено 1 мільярд гривень", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що гарантований пакет безкоштовних обстежень входять: мамографія, гістероскопія, езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, цистоскопія і бронхоскопія. Для того щоб пройти дослідження, потрібно буде мати направлення від сімейного лікаря або іншого лікаря.

Тим часом, Супрун розповіла, як часто потрібно обстежитися для запобігання раку.

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