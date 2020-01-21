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21 січня 2020, вівторок, 23:48 7
Суспільство 2020-01-22T00:01:50+02:00
Українські Новини
Україна стала другою в світі з поширення онкології

Україна стала другою в світі з поширення онкології

Ольга Фандорина
Рак, пухлина, онкологічне захворювання
Лікар. Фото: pixabay
Лікар. Фото: pixabay

Україна займає друге місце в Європі за темпами поширення онкологічних захворювань. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я в Facebook.

У міністерстві підкреслюють, що для зниження цього показника потрібно зосередити свою увагу на ранній діагностиці.

"Саме тому ендоскопічні обстеження стали пріоритетними послугами в програмі медичних гарантій. На це передбачено 1 мільярд гривень", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що гарантований пакет безкоштовних обстежень входять: мамографія, гістероскопія, езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, цистоскопія і бронхоскопія. Для того щоб пройти дослідження, потрібно буде мати направлення від сімейного лікаря або іншого лікаря.

Тим часом, Супрун розповіла, як часто потрібно обстежитися для запобігання раку.

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