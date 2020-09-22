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  • Жінки хворіють в два рази частіше за чоловіків: експерти розповіли, що потрібно знати про депресію
22 вересня 2020, вівторок, 21:44 7
Життя 2020-09-22T22:36:55+03:00
Українські Новини
Жінки хворіють в два рази частіше за чоловіків: експерти розповіли, що потрібно знати про депресію

Жінки хворіють в два рази частіше за чоловіків: експерти розповіли, що потрібно знати про депресію

Валерия Драгомирова
поради здоров'я, Поради лікарів, Депресія, Добре здоров'я на Інтері
Депресія. Фото: pixabay
Депресія. Фото: pixabay

У вівторок, 22 вересня, вийшов новий випуск ток-шоу "Добре здоров'я на Інтері", присвячений депресії, який, за даними вчених, викликає вірус. Постійний поганий настрій, байдужість до навколишнього світу, загальмованість, важкий сон - всі ці симптоми можуть вказувати на наявність хвороби. Як відрізнити осінню нудьгу від серйозного захворювання? Хто ризикує захворіти на депресію? У студії програми ведучий Олександр Лук'яненко і експерти ток-шоу розповіли про причини цієї хвороби і способи її лікування.

Про це пише пресслужба "Інтер".

За даними ВООЗ, депресія є одним з найпоширеніших психічних розладів - від нього страждає понад 300 мільйонів чоловік у всьому світі. Щорічно більше половини з них позбавляються працездатності. При цьому жінки хворіють в два рази частіше за чоловіків.

"Не варто недооцінювати депресію, вона може отруювати життя протягом багатьох років, - пояснює психолог Орест Шупенюк. - І поради "взяти себе в руки", "тримати удар" і "не розклеюватися" не тільки не приносять користі, але і дуже шкідливі: страждає депресією часто не здатний контролювати себе. Докори друзів приводять лише до того, що людина ще більше переконується в своїй слабкості".

За словами психолога, депресія - це серйозна хвороба, яка характеризується чіткими симптомами, що дозволяють відрізнити її від поганого настрою. До основних ознак захворювання відносяться: втрата інтересу до життя, ангедония (неможливість відчувати радість), занепад сил.

"Якщо дані симптоми проявляються одночасно і тримаються не менше двох тижнів, то є всі підстави запідозрити депресію", -  стверджує фахівець.

До студії програми прийшли люди, які вже зіткнулися з депресією. Відома співачка Карина Плай розповіла, як переживала складні часи і шукала душевну рівновагу. Коли співачка зрозуміла, що у неї не просто поганий настрій, а важка хвороба? Чому виникає депресія? І що Карина Плай радить людям, які втратили смак до життя?

На ток-шоу також прийшла перукар-стиліст Руслана Абдувалієва. Жінка на власному досвіді дізналася, що головна ознака депресії - байдужість до всього. Як жити, коли жити взагалі не хочеться? До кого звертатися? Ще одна героїня програми - Олена Надточій - після трагічної смерті синів пережила страшну депресію, але все ж змогла знову відчути радість життя. Що допомогло їй? І чи варто мовчати, якщо ви пережили біль?

Розібратися у всіх питаннях, пов'язаних з депресією, допоможуть експерти "Доброго здоров'я на Інтері": дієтолог Ольга Безугла, психолог Орест Шупенюк, терапевт Інна Ковальова.

"Стримувані емоції подібні бомбу, яка вибухає всередині, - вважає психолог. - Навіть здорові люди, які все тримають в собі, розплачуються за свою видиму холоднокровність неврозами і психосоматичними захворюваннями. Якщо хочеться плакати - плачте, хочеться кричати - кричіть, хочеться співати - співайте. Єдине, чого не можна робити, - це носити емоції в собі. Якщо ви не озвучите їх, то емоції залишаться всередині і пізніше розірвуть на частини".



Як повідомляли Українські Новини, вчені з Південно-Західного медичного центру Університету Техасу з допомогою штучного інтелекту вирішили дослідити, чому вживання антидепресантів не дає очікуваного впливу на деяких пацієнтів.

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