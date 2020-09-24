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24 вересня 2020, четвер, 21:29 9
Суспільство 2020-09-24T23:30:02+03:00
Українські Новини
Рух на ділянці вулиці Вишгородській в Києві повністю перекриють

Рух на ділянці вулиці Вишгородській в Києві повністю перекриють

Александр Савич
Обмеження руху, перекриття руху, Рух транспорту
Ремонт доріг. Фото: pixabay.com
Ремонт доріг. Фото: pixabay.com

Стало відомо, що 25 і 26 вересня в нічний час буде повністю перекрита ділянка вулиці Вишгородська в столиці після того, як стало відомо про часткове обмеженням руху на вулиці Новокостянтинівській в Києві . Про це повідомляє Комунальна корпорація "Київавтодор" на своїй сторінці в Facebook.

Так, з 23:30 25 вересня до 6:00 26 вересня і з 23:30 26 вересня до 6:00 27 вересня рух на ділянці вулиці Вишгородській в Києві від пл. Шевченка до вул. Берестецької буде повністю перекрито.

"Середній ремонт вул. Вишгородської на завершальному етапі. Оновлюємо покриття на ділянці від пл. Шевченка до вул. Берестецької.

Протягом двох ночей будемо виконувати асфальтування.

Під час робіт рух на ділянці вулиці буде повністю перекрито", - повідомляють в "Київавтодорі".

Об'їхати ремонтну зону можна так:

пл. Шевченко - вул. Полярна - вул. Автозаводська - вул. Дубовицька - вул. Вишгородська; вул. Вишгородська - вул. Пріорського - вул. Автозаводська - вул. Полярна - пл. Шевченка.

В "Київавтодорі" також приносять вибачення за тимчасові незручності.

Рух на ділянці вулиці Вишгородській повністю перекриють на 2 ночі. Мапа:Рух на ділянці вулиці Вишгородській повністю перекриють на 2 ночі. Карта: "Київавтодор"

Як повідомляли Українські новини, у Києві частково обмежили рух на вулиці Бульварно-Кудрявській до 27 жовтня.

Також рух частково обмежено на вулиці Бальзака.

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