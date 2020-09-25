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25 вересня 2020, пʼятниця, 05:20 9 Інфографіка
Суспільство 2020-09-25T05:20:01+03:00
Українські Новини
Бракує стажу для пенсії: якими будуть виплати і що передбачено законом

Бракує стажу для пенсії: якими будуть виплати і що передбачено законом

Надежда Комендантова
пенсія, страховий стаж, нарахування пенсій, Трудовий стаж
Пенсійна реформа. Фото:forbes.net.ua
Пенсійна реформа. Фото:forbes.net.ua

Стаж, необхідний для отримання пенсії підвищують щороку. Але не всім українцям років офіційного працевлаштування вистачить, щоб виплати були призначені у той час, як  стало відомо, що в українців можуть вирахувати половину пенсії

Про це пише На пенсії.

Зокрема, в редакцію видання звернулася жінка, якій до 30 років стажу не вистачає 7 місяців. 

"Я народилася в 1952 році. У 1967 році пішла на роботу в колгоспний дитячий садок вихователем. Оскільки я була неповнолітньою, мені поставили 171 трудодень. А потрібно було виробити 200 трудоднів, як у дорослих. Колгоспу вже немає, і протоколи не збереглися. У пенсійному фонді кажуть, що я маю доопрацювати 7 місяців за 1967 рік, щоб у мене було 30 років стажу. Як бути?", - написала вона.

Як пише видання, під час обчислення стажу роботи в колгоспі за період після 1965 року народження, якщо член колгоспу не виконував без поважних причин встановленого мінімуму трудової участі в громадському господарстві, враховується час роботи за фактичною тривалістю.

В силу віку жінці виставляли неповний трудовий день, і всього за 1967 рік нараховано 171 трудодень, а необхідно було виробити 200 трудоднів. "Якби ви виробили 200 трудоднів, то в стаж зарахували повний календарний рік. В іншому випадку в стаж повинні зарахувати тільки 171 день за фактичною тривалістю. У цьому випадку все законно", - сказано у відповіді.

Повідомляється, що на сьогодні наявність 30 років стажу дозволяє жінкам отримувати пенсію в розмірі не менше ніж 2100 грн, що передбачено Постановою Кабінету Міністрів України №251 від 1 квітня 2020 року "Деякі питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремих категорій населення у 2020 році".

Крім того, згідно зі статтею 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", мінімальна пенсія для осіб, яким виповнилося 65 років, при 30 роках стажу у жінок і 35 роках у чоловіків, встановлюється в сумі 40% від мінімальної зарплати. До 1 вересня це було 1889,20 грн. (4723 грн. Х 40%), а з 1 вересня - 2000 грн. (5000 х 40%). Для всіх інших категорій громадян мінімальна пенсія з 1 липня 2020 року становить 1712 грн, що відповідає розміру прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб.

За відсутності 30 років стажу обидві зазначені норми не поширюються. Виправити ситуацію можна, тільки допрацювавши відсутні місяці, якщо є така можливість.

Який стаж потрібен для виходу на пенсію.Який стаж потрібен для виходу на пенсію.

Нагадаємо, новий проєкт держбюджету на 2021 рік передбачає зростання мінімальної зарплати до 6500 гривень,  а пенсії українцям підвищать тричі.

Тим часом, українцям "світить" чергове підвищення пенсійного віку і нестача стажу: як можна отримати виплати.

 

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