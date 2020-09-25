Сайт Нацполіції відновив роботу після зламу

Сайт Національної поліції відновив роботу після того, як піддався кібератаці. Про це свідчить інформація на сайті Національної поліції, передають Українськi Новини.

У результаті хакерської атаки сайт не працював 2 дні. Перші повідомлення після зламу 23 вересня на сайті з'явилися 25 вересня.

Як повідомляли Українськi Новини, Національна поліція почала розслідування за фактом несанкціонованого втручання в роботу вебсайту відомства 23 вересня. 23 вересня об 11:45 було зафіксовано несанкціоноване втручання в роботу офіційного вебсайту Нацполіції. У зв'язку з цим на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції була поширена непевна інформація, а саме на інтернет-сторінках поліції Херсонській, Рівненській, Миколаївській, Вінницькій та Львівській областей.

Також у серпні СБУ разом із британською кіберполіцією викрили велику міжнародну мережу хакерів.

Крім того, в серпні за тиждень на сайт Офісу Президента України було скоєно три кібератаки.

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