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25 вересня 2020, пʼятниця, 13:44 7
Силові структури 2020-09-25T14:45:02+03:00
Українські Новини
Сайт Нацполіції відновив роботу після зламу

Сайт Нацполіції відновив роботу після зламу

Анна Рудык
кібератака, кіберполіція, Сайт Нацполіції
Сайт Нацполіції
Сайт Нацполіції

Сайт Національної поліції відновив роботу після того, як піддався кібератаці. Про це свідчить інформація на сайті Національної поліції, передають Українськi Новини.

У результаті хакерської атаки сайт не працював 2 дні. Перші повідомлення після зламу 23 вересня на сайті з'явилися 25 вересня.

Як повідомляли Українськi Новини, Національна поліція почала розслідування за фактом несанкціонованого втручання в роботу вебсайту відомства 23 вересня. 23 вересня об 11:45 було зафіксовано несанкціоноване втручання в роботу офіційного вебсайту Нацполіції. У зв'язку з цим на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції була поширена непевна інформація, а саме на інтернет-сторінках поліції Херсонській, Рівненській, Миколаївській, Вінницькій та Львівській областей.

Також у серпні СБУ разом із британською кіберполіцією викрили велику міжнародну мережу хакерів.

Крім того, в серпні за тиждень на сайт Офісу Президента України було скоєно три кібератаки.

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