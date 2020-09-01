Водіїв і автобусів вантажівок змусять перездавати на права кожні 5 років

Міністерство інфраструктури ініціює введення тестів, що підтверджують рівень професійної компетентності для водіїв автобусів і вантажівок з перездачею кожні 5 років в той час, як в процедуру видачі посвідчень водія, підготовки водіїв та акредитації автошкіл Міністерство внутрішніх справ внесло зміни.

Відповідний проєкт наказу опублікований на сайті міністерства, передають Українські Новини.

Згідно з ним, водії транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів повинні проходити тест на підтвердження професійної компетентності з обов'язковим відвідуванням підготовчих курсів в навчальному центрі.

Тривалість підготовчих курсів, залежно від програми підготовки, становить від 35 до 280 навчальних годин.

Складання тесту з підтвердження професійної компетентності водіїв проводиться екзаменаційною комісією на підставі наказу керівника навчального центру, в екзаменаційному білеті повинно бути не менше 60 тестових завдань, 4 з яких є ситуаційними.

До складанн ятесту допускаються водії, які були присутні на теоретичних і практичних заняттях не менше ніж 65% від затвердженої програми підготовчого курсу.

У разі позитивного проходження тесту водієві видається свідоцтво професійної компетентності і кваліфікаційна карта водія.

Інформація про водія вносяться навчальним центром в інформаційну систему "Електронний реєстр професійних водіїв", розпорядником якого є Мінінфраструктури.

Свідоцтво та карта видаються терміном на 5 років.

Згідно з пояснювальною запискою, за офіційними даними, близько 85% дорожньо-транспортних пригод за участю комерційного транспорту виникають через помилки або порушення законодавства водіїв, які вони допускають через необізнаність або відсутність необхідних навичок.

Зазначається, що з 2020 року відповідно до Хартії якості міжнародних автомобільних вантажних перевезень в системі багатосторонньої квоти Європейської конференції міністрів транспорту, водії, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів, повинні підтвердити свою компетентність шляхом пред'явлення кваліфікаційної картки водія.

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