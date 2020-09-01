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01 вересня 2020, вівторок, 15:35 5
Транспорт 2020-09-01T16:30:01+03:00
Українські Новини
Водіїв і автобусів вантажівок змусять перездавати на права кожні 5 років

Водіїв і автобусів вантажівок змусять перездавати на права кожні 5 років

Кира Молчанова
ПДР, Права водіїв, екзамен на права
Машина.Фото: pixabay
Машина.Фото: pixabay

Міністерство інфраструктури ініціює введення тестів, що підтверджують рівень професійної компетентності для водіїв автобусів і вантажівок з перездачею кожні 5 років в той час, як в процедуру видачі посвідчень водія, підготовки водіїв та акредитації автошкіл Міністерство внутрішніх справ внесло зміни.

Відповідний проєкт наказу опублікований на сайті міністерства, передають Українські Новини.

Згідно з ним, водії транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів повинні проходити тест на підтвердження професійної компетентності з обов'язковим відвідуванням підготовчих курсів в навчальному центрі.

Тривалість підготовчих курсів, залежно від програми підготовки, становить від 35 до 280 навчальних годин.

Складання тесту з підтвердження професійної компетентності водіїв проводиться екзаменаційною комісією на підставі наказу керівника навчального центру, в екзаменаційному білеті повинно бути не менше 60 тестових завдань, 4 з яких є ситуаційними.

До складанн ятесту допускаються водії, які були присутні на теоретичних і практичних заняттях не менше ніж 65% від затвердженої програми підготовчого курсу.

У разі позитивного проходження тесту водієві видається свідоцтво професійної компетентності і кваліфікаційна карта водія.

Інформація про водія вносяться навчальним центром в інформаційну систему "Електронний реєстр професійних водіїв", розпорядником якого є Мінінфраструктури.

Свідоцтво та карта видаються терміном на 5 років.

Згідно з пояснювальною запискою, за офіційними даними, близько 85% дорожньо-транспортних пригод за участю комерційного транспорту виникають через помилки або порушення законодавства водіїв, які вони допускають через необізнаність або відсутність необхідних навичок.

Зазначається, що з 2020 року відповідно до Хартії якості міжнародних автомобільних вантажних перевезень в системі багатосторонньої квоти Європейської конференції міністрів транспорту, водії, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів, повинні підтвердити свою компетентність шляхом пред'явлення кваліфікаційної картки водія.

Як повідомляли Українськi Новини, депутати розглядають ідею знімати на відео всі іспити і зберігати записи, щоб можна було перевірити.

1 червня в Києві запрацювала система фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Вже через хвилину в об'єктив камери попався перший порушник. У підсумку за перший день  система зібрала 35 тисяч випадків порушення ПДР .

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