За водіння в нетверезому стані передбачена кримінальна відповідальність. Як будуть карати за порушення ПДР з 1 липня

За водіння в нетверезому стані передбачена кримінальна відповідальність. Як будуть карати за порушення ПДР з 1

З 1 липня МВС посилять заходи покарання для водіїв в нетверезому вигляді – вводять кримінальну відповідальність Після того, як у Києві МВС запустила автоматичну відеофіксацію порушень правил дорожнього руху (ПДР). Також збільшили штрафи до 51 тисяч гривень, передають Українські Новини.

Посилення заходів покарання передбачені в законі (№ 2617-VIII), який Рада прийняла в листопаді 2018 року. Він мав набрати чинності з 1 січня 2020 року, однак дату перенесли на пів року.

Кримінальна відповідальність за водіння в нетверезому вигляді

Головне нововведення – водіння в нетверезому вигляді буде кваліфіковано як кримінальний злочин, а не як адміністративне порушення.

За нетверезе водіння водій отримає судимість за новою статтею Кримінального кодексу 286-1 КК — навіть у тому випадку, якщо за правопорушення його затримають вперше.

Інформація про судимість буде перебувати в електронній базі даних Національної поліції, навіть якщо буде погашена пізніше. А в довідці про відсутність/наявність судимості запис про притягнення до кримінальної відповідальності буде відображатися завжди.

Також розширили перелік обставин, коли водія можуть визнати винним у нетверезому водінні.

Кримінальна відповідальність настає в таких випадках:

водіння в нетверезому стані (керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції");

допуск за кермо іншої нетверезої особи ("передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів");

відмова водія пройти медичний огляд на стан сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів;

вживання алкоголю після зупинки поліцією або після ДТП, але до медичного огляду — щоб виключити випадки, коли водії таким чином намагалися уникнути відповідальності ("вживання водієм транспортного засобу після ДТП за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою особою медичного огляду або до прийняття рішення про звільнення від такого огляду").

Збільшення штрафів за нетверезе водіння

При першому порушенні штрафи від 17 тис. до 32 тис. гривень (від 1 тис. до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), а також позбавлення права керувати транспортним засобом на строк до 3 років.

При повторному правопорушенні — штраф до 51 тис. гривень з позбавленням права керувати транспортним засобом від 2 до 3 років.

Раніше Українські Новини повідомляли, у Києві водії придумали, як обійти автофіксацію порушень правил дорожнього руху.

Також у столиці зафіксували новий антирекорд зі швидкості – водій рухався зі швидкістю 224 км/год.