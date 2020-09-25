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25 вересня 2020, пʼятниця, 10:32 8
Суспільство 2020-09-25T11:15:02+03:00
Українські Новини
Апарат Міграційної служби припинив приймання громадян через спалах COVID-19

Апарат Міграційної служби припинив приймання громадян через спалах COVID-19

Елена Новикова
Максим Степанов, коронавірус в Україні, Державна міграційна служба України
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Апарат Державної міграційної служби припинив приймання громадян у зв'язку із захворюванням працівників на коронавірус, водночас як смертність від коронавірусу збільшилася на третину за добу.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передають Українські Новини.

"В апараті Міграційної служби припинили приймання громадян. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 №641 "Про встановлення карантину та впровадження посилених протиепідемічних заходів на території з широким розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2" і у зв'язку із захворюванням працівників апарату Державної міграційної служби України з 23.09.2020 припинено приймання громадян, а також обмежений доступ у приміщення за адресою: м Київ, вул. Володимирська, 9", - сказано в ньому.

Зазначається, що проводяться дезінфекційні заходи.

Як повідомляли Українськi Новини, Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, в якому місті найбільше хворих на COVID-19.

Раніше українські лікарі показали, як коронавірус змінює легені інфікованих.

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