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03 вересня 2020, четвер, 13:34 9
Судова влада 2020-09-03T16:45:03+03:00
Українські Новини
Президенту банку "Аркада" повідомили про підозру у привласненні 50 млн гривень

Президенту банку "Аркада" повідомили про підозру у привласненні 50 млн гривень

Елена Новикова
Прокуратура, Махінації, Аркада, Привласнення коштів, банк Аркада
Гроші
Гроші

Незабаром після того, як правоохоронці почали розслідувати справу про мільярдні фінансові махінації банку "Аркада", прокуратура повідомила про підозру у привласненні 50 мільйонів гривень президенту "Аркади". Про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури Києва, передають Українські Новини.

"Під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва детективами СУ ГУНП в м. Києві 03.09.2020 повідомлено про підозру президенту АТ АКБ "Аркада" в привласненні грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" і "Патріотика" в сумі 50 млн гривень (ч. 5 ст. 191 КК України)", - сказано в ньому.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2018 року підозрюваний, перебуваючи на посаді голови правління "Аркада", разом зі своїми спільниками розробив і реалізував схему привласнення грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" і "Патріотика", керуючим яких є "Аркада".

Так, шляхом видачі кредиту і подальшого проведення операцій з використанням суб'єктів господарювання, які не пов'язані з "Аркада" і підконтрольні безпосередньо підозрюваному, з фондів фінансування будівництва були виведені кошти в сумі 50 млн гривень.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

У приміщенні банку "Аркада", а також за місцем проживання підозрюваного та інших осіб тривають обшуки.

Прізвище підозрюваного в повідомленні не вказане, але, за даними ЗМІ, мова йде про Костянтина Паливода.

Як повідомляли Українськi Новини, 25 серпня банк був визнаний неплатоспроможним.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в банку "Аркада".

Також "Київміськбуд" проведе аудит житлових комплексів банку "Аркада", проте компанія поки що не брала на себе зобов'язання щодо добудови цих об'єктів.

Крім того, через дії керівництва банку "Аркада" 10 тис. інвесторів можуть не отримати житло, за яке вже заплатили.

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