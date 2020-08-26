підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
26 серпня 2020, середа, 13:36 7
Силові структури 2020-08-26T14:00:02+03:00
Українські Новини
Правоохоронці розслідують справу про мільярдні фінансові махінації банку "Аркада"

Правоохоронці розслідують справу про мільярдні фінансові махінації банку "Аркада"

Александр Савич
мвс, Розслідування, Аркада, банк Аркада
У справі фігурують мільярди гривень. Фото: Украфото
У справі фігурують мільярди гривень. Фото: Украфото

Правоохоронці розслідують справу про фінансові махінації банку "Аркада", тоді як стало відомо про відкриття Антимонопольним комітетом України справи проти Roshen за ознаками монопольного становища на ринку патоки. 

Про це сказано в повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

Глава Національного банку Кирило Шевченко зазначив, що НБУ і Фонд гарантування вкладів фізичних осіб визнали банк "Аркада" неплатоспроможним.

"Він існував як спеціалізований банк, який керував фондами фінансування будівництва. І вже тривалий час забудовники, пов'язані з банком, затримують введення в експлуатацію низки об'єктів, таких як ЖК "Еврика", "Патріотика" в Києві", — сказав Шевченко.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що правоохоронці розслідують кримінальну виробництво про фінансові махінації банку "Аркада".

Аваков додав, що правоохоронці перевіряють кошти, зібрані через фонд банку "Аркада".

Зокрема, є кримінальне провадження, в якому фігурує 9 млрд гривень коштів, зібраних через фонд банку "Аркада".

"У нас є конструктивна позиція міської влади, пропозиції від інвесторів, тому я думаю, що питання банку буде вирішене і вкладники ні з фінансової, ні з інвестиційно-будівельної лінії не постраждають.

Зараз потрібен аудит, тому що ми неодноразово ловили виконавця на маніпулюванні цифрами і звітністю.

Залучені інвестори плюс контроль держорганів і специфічні повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб дадуть нам можливість вибудувати систему так, щоб спочатку задовольнити наявні контрактні позиції, а потім додаткові інвестори, які прийдуть, зможуть завершити це будівництво, не перекладаючи проблеми на вкладників ", — сказав Аваков.

Міністр внутрішніх справ також повідомив, що питання з "Укрбуд" вже практично знято з порядку денного.

"Ми попрацювали і знайшли інвесторів, знайшли можливість не розкрадати наші інші активи. Останні будинки будуть прийняті найближчим часом",— зазначив він.

З слів Авакова, такі ситуації із забудовниками відбуваються через серйозні прогалини в законодавстві.

"У нас були продуктивні дискусії у Верховній Раді, є депутатська робоча група, є проєкт закону, який врегулює складну ситуацію між вкладником і забудовником. Він буде внесений на розгляд парламенту вже у вересні і, я сподіваюся, буде прийнятий ", — зазначив глава МВС .

Голова Служби безпеки України Іван Баканов зазначив, що справа ведеться по ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

"Якщо під час слідства буде встановлено, що були зловживання, була задіяна злочинна схема розкрадання коштів, вважаю, що винні в будь-якому випадку повинні бути притягнуті до відповідальності ", — підкреслив глава СБУ.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що місто 2 роки намагалося в правовому полі врегулювати питання на об'єктах будівництва, але керівництво банку "Аркада" фактично обманув інвесторів, не виконавши зобов'язання ні перед ними, ні перед містом.

"Місто запропонував свою допомогу через щільну забудову і вимог суспільства про необхідність соціальної інфраструктури. Забудовник на це не пішов, це шахрайство по відношенню до інвесторів і кримінал. Забудовник зібрав зі сторін більш 13 млрд гривень. Я вважаю, що правоохоронні органи повинні дати оцінку таким діям якомога швидше", — сказав він.

Як повідомляли Українські новини, СБУ вже 3 роки розслідує диверсію на "Мотор Січі" , але не звітує про результати.

Також колектив Шосткинського казенного заводу "Зірка" заявив про масштабні розкрадання на підприємстві і звинуватив чинну владу в бездіяльності.

Більше новин про: мвс Розслідування Аркада банк Аркада

Після триденного падіння захворюваність на коронавірус почала зростати
Через негоду в Україні знеструмлено 139 населених пунктів
Новини
Кабмін продовжує карантин до листопада 14:23
Стан найбагатшої людини в світі вперше перевищив 200 млрд доларів, - Forbes 14:22
Рада НБУ звільнила заступника голови Нацбанку Борисенка 14:20
Танкер
Для підйому танкера Delfi з пляжу в центрі Одеси залучили російські буксири, - ЗМІ 14:19 Документ
Ексголова САП Холодницький перейшов на роботу в Українську асоціацію футболу 14:02
більше новин
Перемовини з кредиторами мають відбуватися з позиції національних інтересів, - депутатська група "За майбутнє" 10:51
Праворадикали в Одесі напали на депутатку Плачкову за наказом Труханова, — ОПЗЖ 19:56
Ніхто не хоче відповідати за держрейдерство стосовно АТ "Мотор Січ" - експерти про суд щодо арешту акцій підприємства 21:02
Впровадження ефективного стимулюючого регулювання для електромереж важливе для всієї інфраструктури, — висновок Energy Show Electricity Market 15:08
Мінімум 13 компаній стали жертвами рейдерської банди Казарцева-Кияшка, членів якої затримала СБУ, - ЗМІ 10:01
більше новин
Поліція закрила справу про загибель депутатаТимчука 09:24
Работа. Фото: pixabay
Контроль за неофіційним працевлаштування з 1 вересня посилюється: якими будуть штрафи 06:30
Зростання цін прискориться. Експерти прогнозують різке подорожчання палива 09:00
Після триденного падіння захворюваність на коронавірус почала зростати 09:30
У Європі фіксують випадки повторного зараження коронавірусом 09:32
більше новин
До кінця карантину менше тижня. Що дозволено
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok