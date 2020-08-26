Правоохоронці розслідують справу про мільярдні фінансові махінації банку "Аркада"

Правоохоронці розслідують справу про фінансові махінації банку "Аркада", тоді як стало відомо про відкриття Антимонопольним комітетом України справи проти Roshen за ознаками монопольного становища на ринку патоки.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

Глава Національного банку Кирило Шевченко зазначив, що НБУ і Фонд гарантування вкладів фізичних осіб визнали банк "Аркада" неплатоспроможним.

"Він існував як спеціалізований банк, який керував фондами фінансування будівництва. І вже тривалий час забудовники, пов'язані з банком, затримують введення в експлуатацію низки об'єктів, таких як ЖК "Еврика", "Патріотика" в Києві", — сказав Шевченко.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що правоохоронці розслідують кримінальну виробництво про фінансові махінації банку "Аркада".

Аваков додав, що правоохоронці перевіряють кошти, зібрані через фонд банку "Аркада".

Зокрема, є кримінальне провадження, в якому фігурує 9 млрд гривень коштів, зібраних через фонд банку "Аркада".

"У нас є конструктивна позиція міської влади, пропозиції від інвесторів, тому я думаю, що питання банку буде вирішене і вкладники ні з фінансової, ні з інвестиційно-будівельної лінії не постраждають.

Зараз потрібен аудит, тому що ми неодноразово ловили виконавця на маніпулюванні цифрами і звітністю.

Залучені інвестори плюс контроль держорганів і специфічні повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб дадуть нам можливість вибудувати систему так, щоб спочатку задовольнити наявні контрактні позиції, а потім додаткові інвестори, які прийдуть, зможуть завершити це будівництво, не перекладаючи проблеми на вкладників ", — сказав Аваков.

Міністр внутрішніх справ також повідомив, що питання з "Укрбуд" вже практично знято з порядку денного.

"Ми попрацювали і знайшли інвесторів, знайшли можливість не розкрадати наші інші активи. Останні будинки будуть прийняті найближчим часом",— зазначив він.

З слів Авакова, такі ситуації із забудовниками відбуваються через серйозні прогалини в законодавстві.

"У нас були продуктивні дискусії у Верховній Раді, є депутатська робоча група, є проєкт закону, який врегулює складну ситуацію між вкладником і забудовником. Він буде внесений на розгляд парламенту вже у вересні і, я сподіваюся, буде прийнятий ", — зазначив глава МВС .

Голова Служби безпеки України Іван Баканов зазначив, що справа ведеться по ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

"Якщо під час слідства буде встановлено, що були зловживання, була задіяна злочинна схема розкрадання коштів, вважаю, що винні в будь-якому випадку повинні бути притягнуті до відповідальності ", — підкреслив глава СБУ.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що місто 2 роки намагалося в правовому полі врегулювати питання на об'єктах будівництва, але керівництво банку "Аркада" фактично обманув інвесторів, не виконавши зобов'язання ні перед ними, ні перед містом.

"Місто запропонував свою допомогу через щільну забудову і вимог суспільства про необхідність соціальної інфраструктури. Забудовник на це не пішов, це шахрайство по відношенню до інвесторів і кримінал. Забудовник зібрав зі сторін більш 13 млрд гривень. Я вважаю, що правоохоронні органи повинні дати оцінку таким діям якомога швидше", — сказав він.

Як повідомляли Українські новини, СБУ вже 3 роки розслідує диверсію на "Мотор Січі" , але не звітує про результати.

Також колектив Шосткинського казенного заводу "Зірка" заявив про масштабні розкрадання на підприємстві і звинуватив чинну владу в бездіяльності.

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