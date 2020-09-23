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23 вересня 2020, середа, 17:18 9
Політика 2020-09-23T18:30:03+03:00
Українські Новини
Під Києвом пожежа знищила 6 квартир у новобудові

Під Києвом пожежа знищила 6 квартир у новобудові

Кира Молчанова
Київ, пожежа в квартирі, Софіївська Борщагівка

Пожежі в квартирах часто зустрічаються в столиці й околицях. Так, 23 вересня в селі Софіївська Борщагівка під Києвом сталася пожежа в житловому будинку, в результаті якої згоріли 6 квартир.

Про це повідомляє пресслужба ДержНС у Київській області.

Сигнал про пожежу рятувальники отримали приблизно о 05:30. Горів багатоквартирний будинок на вулиці Боголюбова.

Коли пожежники прибули на місце, стало ясно, що вогонь з однієї квартири поширився на перекриття і покрівлю будівлі та супроводжується сильним задимленням. На місці події виявили людину, яка постраждала.

Пожежу вдалося загасити до 9:20. До боротьби з вогнем було залучено 12 одиниць техніки та 40 бійців ДержНС.

Попередня версія виникнення пожежі - спроби розпалити камін в одній з квартир.

Пожар в Софиевской Борщаговке Фото: ГСЧСПожежа в Софіївській Борщагівці Фото: ДержНС

Пожар в Софиевской Борщаговке. Горел самый верхний этаж. Фото: ГСЧСПожежа в Софіївській Борщагівці Фото: ДержНС

Пожар в Софиевской Борщаговке. Спасателям пришлось достать лестницу. Фото: ГСЧСПожежа в Софіївській Борщагівці Фото: ДержНС

Як повідомляли Українські Новини, 22 вересня під Києвом горіла виправна колонія. Ніхто не постраждав.

Крім того, 22 вересня пожежникам вдалося погасити пожежу на міському звалищі, який не могли ліквідувати два дні. Від задимлення страждав Дарницький район столиці.

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