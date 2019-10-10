У Київській області 13 малюків отруїлися в дитячому саду

Прокуратура Київської області почала розслідування за фактом отруєння 13 дітей дитячого садка в Баришівці. Про це повідомляє прес-служба прокуратури регіону.

"Встановлено, що у вересні поточного року 13 дітей – вихованців дитячого садка в Баришівці потрапили до лікарні з харчовим отруєнням, зокрема у хворих діагностували гостру кишкову інфекцію", – уточнили в прокуратура обставини НП.

Розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 137 КК України (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей).