У Київській області 13 малюків отруїлися в дитячому саду

Прокуратура Київської області почала розслідування за фактом отруєння 13 дітей дитячого садка в Баришівці. Про це повідомляє прес-служба прокуратури регіону.\r\n"Встановлено, що у вересні поточного року 13 дітей – вихованців дитячого садка в Баришівці потрапили до лікарні з харчовим отруєнням, зокрема у хворих діагностували гостру кишкову інфекцію", – уточнили в прокуратура обставини НП.\r\nРозпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 137 КК України (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей).\r\n\r\nНаразі встановлюються обставини харчового отруєння дітей, а також проводяться відповідні санітарно-епідеміологічні та лабораторні дослідження.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, учень київської школи приніс у клас мідний купорос, з-за якого отравилость шестеро дітей. Раніше схожа ситуація була в Миколаївській області, де сталося масове отруєння дітей. Також в ясельній групі львівського дитсадка з харчовим отруєнням до лікарні потрапило 10 дітей.\r\n