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10 жовтня 2019, четвер, 14:51 6
Суспільство 2019-10-10T15:23:05+03:00
Українські Новини
У Київській області 13 малюків отруїлися в дитячому саду

У Київській області 13 малюків отруїлися в дитячому саду

Дитина. Фото: pixabay
Дитина. Фото: pixabay

Прокуратура Київської області почала розслідування за фактом отруєння 13 дітей дитячого садка в Баришівці. Про це повідомляє прес-служба прокуратури регіону.

"Встановлено, що у вересні поточного року 13 дітей – вихованців дитячого садка в Баришівці потрапили до лікарні з харчовим отруєнням, зокрема у хворих діагностували гостру кишкову інфекцію", – уточнили в прокуратура обставини НП.

Розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 137 КК України (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей).

Наразі встановлюються обставини харчового отруєння дітей, а також проводяться відповідні санітарно-епідеміологічні та лабораторні дослідження.

Як повідомляли Українські Новини, учень київської школи приніс у клас мідний купорос, з-за якого отравилость шестеро дітей. Раніше схожа ситуація була в Миколаївській області, де сталося масове отруєння дітей. Також в ясельній групі львівського дитсадка з харчовим отруєнням до лікарні потрапило 10 дітей.

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