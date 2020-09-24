Трех знаков зодиака ждут трудности сегодня, — астролог

В то время, как в среду Близнецы, Львы и Рыбы сталкивались с препятствиями в делах, сегодня проблемы будут сопровождать Тельцов, Стрельцов и Козерогов. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в четверг, 24 сентября, расскажут Українські Новини.

Телец

Поверхностное отношение Тельцов к происходящему может обернуться проблемами. В этот день звезды советуют не планировать поездки и деловые встречи, а в финансовых вопросах не стоит идти на риск, все расходы должны быть четко распланированы. Кроме того, следует учитывать, что в это время не нужно начинать важные долгосрочные проекты. В перспективе у этих дел не будет хорошего развития.

Стрелец

Обстоятельства этого дня могут складываться не в пользу Стрельцов. Они будут подвержены излишней нервозности, что может стать причиной конфликтов с окружающими. В четверг могут возникать разочарования из-за прошлых обид, излишняя впечатлительность не позволит принимать правильные решения. В этот день постарайтесь найти время для близким, также порадуйте любимого человека милыми подарками.

Козерог

Козерогов ждет сложный день. В этот период сосредоточьтесь на происходящем, рассеянность и невнимательность могут привести к серьезным ошибкам. Также звезды советуют уделить внимание своему здоровью. В этот день не реагируйте излишне эмоционально на замечания со стороны, иначе есть риск нервного срыва. Активный отдых, занятия спортом будут полезными, поднимут настроение.

Как сообщали Українські Новини, в четверг около Земли пролетит астероид размером в школьный автобус

Кроме того, астрологи рассказали, какие знаки зодиака избавятся от проблем и разочарований в конце этого месяца.

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