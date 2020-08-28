Навчання в школах під час пандемії. Лікар-інфекціоніст розповів, чи робити дітям щеплення від грипу

В Україні з 1 вересня почнеться освітній процес . На тлі пандемії коронавірусу рекомендується зробити щеплення від грипу, оскільки є великий шанс, що можна перенести грип у легкій формі.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта.



Діти до п'яти років вважаються найбільш вразливими до грипу, і саме вони входять в основну групу, яким рекомендується робити щеплення. А також люди, які старші 65 років.

"Але, якщо щеплення від грипу не входить в обов'язковий перелік і ви її зробите, є великий шанс, що ви перенесете це захворювання в легкій формі. І це дозволить лікарям зважувати ситуацію і приймати правильні діагностичні та клінічні рішення щодо лікування потенційного захворювання" , - розповів він.

Лікар також нагадав, що традиційно в Україні респіраторні захворювання починаються з другої половини жовтня. У цей період в Україні серйозно зростає захворюваність.

За словами Курпіта, вакцини від грипу на цей сезон в Україні поки немає, але вона з'явиться в другій половині вересня. Вже зараз її можна замовити.



Як повідомляли Українські Новини, в КМДА закликали українців зробити щеплення від грипу через пандемію коронавірусу.



Крінам того, як розрізнити симптоми і збудники грипу і ГРВІ.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини