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24 вересня 2020, четвер, 23:14 5
Силові структури 2020-09-24T23:30:08+03:00
Українські Новини
Невідомі в балаклавах у Сумах "викрали" полковника ЗСУ. Пізніше виявилося, що це були навчання

Невідомі в балаклавах у Сумах "викрали" полковника ЗСУ. Пізніше виявилося, що це були навчання

Александр Савич
Полковник, Суми, ЗСУ, військові навчання
Полковника Юрія Полоуса
Полковника Юрія Полоуса "викрали" для навчань. Фото: sts.sumy.ua

Тоді як на сайт Національної поліції була здійснена кібератака, в ніч на 24 вересня в Сумах невідомі в балаклавах і зі зброєю проникли на територію Сумського національного аграрного університету та викрали полковника Збройних сил України Юрія Полоуса. Пізніше виявилося, що це були навчання. Про це повідомляє АрміяInform.

Шестеро невідомих у масках і зі зброєю, які представились сторожу співробітниками СБУ, зайшли в кімнату гуртожитку за місцем проживання командира в/ч А-7045 ЗСУ полковника Юрія Полоуса і викрали його.

Полоуса нібито зв'язали, посадили в автомобіль і відвезли в невідомому напрямку. У місті була введена в дію поліцейська операція "Перехоплення".

"Начальник Управління з зв'язків з громадськістю ЗС України полковник Богдан Сеник роз'яснив, що таке "викрадення" було відпрацьовано як вступна, одна з легенд навчань для відпрацювання дій в подібних ситуаціях і координації з іншими силовими структурами ", - повідомляє АрміяInform.

Як повідомляли Українські новини, за минулу добу в ЗСУ на коронавірус захворіли 57 осіб .

Також 21 вересня на полігоні Ягорлик в результаті стрілянини трапилася велика пожежа.

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