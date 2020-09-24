У ЗСУ на коронавірус захворіли майже 60 осіб за минулу добу

У Збройних силах України на коронавірус хворіє 645 осіб – за минулу добу зареєстровано 57 нових випадків захворювання.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби командування медичних сил Збройних сил в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Станом на 10:00 24 вересня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 645 осіб. Всього за час пандемії одужали 1 967 осіб, летальних випадків - 10", - сказано в ньому.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) знаходиться 791 осіб.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, становить 180 осіб.

За минулу добу зареєстровано 57 нових випадків захворювання COVID-19.

З них в установах охорони здоров'я перебуває 14 осіб(Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" - 1 військовослужбовець і 2 працівники ЗСУ, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону - 4 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону - 3 військовослужбовців, Військово медичний клінічний центр Вінницького регіону - 1 військовослужбовець, Чернігівський військовий госпіталь - 2 військовослужбовців, ізолятор військової частини Одеської області - 1 військовослужбовець).

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 43 людини (Київська область - 14 військовослужбовців і 3 працівники ЗСУ, Львівська область - 4 військовослужбовців і 1 працівник ЗСУ, Вінницька область - 2 військовослужбовців і 1 працівник ЗСУ, Одеська область - 9 військовослужбовців, Хмельницька і Рівненська області - по 2 військовослужбовців, Полтавська, Дніпропетровська та Волинська області - по 1 військовослужбовцю, Тернопільська область - 4 працівники ЗСУ).

Стан їх здоров'я задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, у ЗСУ попередній показник захворюваності за добу 22 вересня, склав 31 новий випадок коронавірусної інфекції.

Тим часом серед правоохоронців за добу 22 вересня зареєстровано 103 нових випадки коронавірусу – показник дещо зменшився.

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