підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
ONLINE
24.09.20 12:00 Пресс-конференция: "Сегодня - остановка вагоностроительных заводов, завтра - банкротство логистических компаний. Вагоностроители и логисты требуют от правительства принять срочные меры!"

24 вересня 2020, четвер, 10:54 6
Силові структури 2020-09-24T11:30:02+03:00
Українські Новини
У ЗСУ на коронавірус захворіли майже 60 осіб за минулу добу

У ЗСУ на коронавірус захворіли майже 60 осіб за минулу добу

Елизавета Драбкина
Збройні сили України, Армія, ЗСУ, Армія України, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в ЗСУ, Збройні сили
Збройні сили. Фото: МикОДА
Збройні сили. Фото: МикОДА

У Збройних силах України на коронавірус хворіє 645 осіб – за минулу добу зареєстровано 57 нових випадків захворювання.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби командування медичних сил Збройних сил в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Станом на 10:00 24 вересня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 645 осіб. Всього за час пандемії одужали 1 967 осіб, летальних випадків - 10", - сказано в ньому.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) знаходиться 791 осіб.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, становить 180 осіб.

За минулу добу зареєстровано 57 нових випадків захворювання COVID-19.

З них в установах охорони здоров'я перебуває 14 осіб(Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" - 1 військовослужбовець і 2 працівники ЗСУ, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону - 4 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону - 3 військовослужбовців, Військово медичний клінічний центр Вінницького регіону - 1 військовослужбовець, Чернігівський військовий госпіталь - 2 військовослужбовців, ізолятор військової частини Одеської області - 1 військовослужбовець).

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 43 людини (Київська область - 14 військовослужбовців і 3 працівники ЗСУ, Львівська область - 4 військовослужбовців і 1 працівник ЗСУ, Вінницька область - 2 військовослужбовців і 1 працівник ЗСУ, Одеська область - 9 військовослужбовців, Хмельницька і Рівненська області - по 2 військовослужбовців, Полтавська, Дніпропетровська та Волинська області - по 1 військовослужбовцю, Тернопільська область - 4 працівники ЗСУ).

Стан їх здоров'я задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, у ЗСУ попередній показник захворюваності за добу 22 вересня, склав 31 новий випадок коронавірусної інфекції.

Тим часом серед правоохоронців за добу 22 вересня зареєстровано 103 нових випадки коронавірусу – показник дещо зменшився.

Більше новин про: Збройні сили України Армія ЗСУ Армія України Коронавірус коронавірус в Україні коронавірус в ЗСУ Збройні сили

Бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню в ...
Військові підірвалися на невідомому вибуховому при...
Головнокомандувач армією Пакистану вимагає підвище...
Кабмін встановив, скільки українців призвуть на ві...
В Україні 3372 нових хворих. Одужала рекордна кількість людей
Поліція почала розслідувати погрози на адресу адвоката у справі символіки дивізії СС "Галичина" Браславської
Новини
Законопроект №3656 мінімізує "скрутки" і дозволить бюджету економити на відшкодуванні "липового ПДВ" 11:39
У Київській області - 138 нових випадків COVID-19. В якому районі хворіють найбільше 11:15
Припинити відбілювання гітлерівський колаборантів, - ОПЗЖ обурилася рішенням суду по дивізії СС "Галичина" 10:59
Захоплення заручників в Луцьку. Суд продовжив арешт Кривоша на два місяці 10:58
У ЗСУ на коронавірус захворіли майже 60 осіб за минулу добу 10:54
більше новин
Сергій Шахов. Фото:
"Наш край" висунув Сергія Шахова кандидатом у мери Києва 14:49 Фото
Замість рідної "Свободи" - чужа "Перемога"? Ігор Мірошниченко шукає будь-які варіанти залишитися в Київраді, - ЗМІ 12:47
Укрбуд міг добудувати свої об'єкти. Його просто випатрали, — Максим Микитась 17:23
В Україні вперше провели змагання зі збирання сміття 13:59
24.09.20 12:00 Прес-конференція: "Сьогодні – зупинка вагонобудівних заводів, завтра – банкрутство логістичних компаній. Вагонобудівники та логісти вимагають від Уряду вжити термінових заходів!" 14:49
більше новин
Українські лікарі показали, як коронавірус змінює легені інфікованих 08:30
24.09.20 12:00 Прес-конференція: "Сьогодні – зупинка вагонобудівних заводів, завтра – банкрутство логістичних компаній. Вагонобудівники та логісти вимагають від Уряду вжити термінових заходів!" 14:49
Символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською: Апеляційний суд визнав законним висновок Інституту нацпамяти 18:07
В Україні 3,5 тисячі нових випадків коронавірусу і 63 смерті за добу 09:32
У США Коломойський відмивав гроші через Deutsche Bank і залишав після себе розруху, - ЗМІ 13:33
більше новин
Долар трохи подешевшав: офіційний курс валют від НБУ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok