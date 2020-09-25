Українці, будинки яких зруйновано під час війни, можуть отримати компенсацію. Як оформити заяву на виплату

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли, як отримати компенсацію за зруйноване житло на Донбасі

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли, як отримати компенсацію за зруйноване житло на Донбасі

20 млн гривень передбачено у Державному бюджеті України на 2020 рік на виплату компенсацій за зруйноване житло на Сході України внаслідок збройної агресії Росії. Як отримати компенсацію за зруйноване житло на Донбасі пояснили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Кабмін на засіданні 2 вересня 2020 затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано в результаті надзвичайної ситуації воєнного характеру, викликаної збройною агресією Російської Федерації.

"Порядком передбачено, що грошова компенсація буде надаватися постраждалим, які є власниками житла на контрольованій урядом України території, і яке було зруйноване після 14 квітня 2014. Розмір компенсації постраждалим буде визначатися за показниками опосередкованої вартості спорудження житла в регіонах України, але не понад 300 000 гривень", - повідомляють в Міністерстві.

Для отримання компенсації необхідно подати наступний пакет документів до органу місцевого самоврядування/військово-цивільної адміністрації або центр надання адміністративних послуг за місцем розташування зруйнованого житла:

заяву про проведення обстеження житла за формою;

копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

копію документа з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

нотаріально завірені копії документів, що підтверджують наявність права власності у потерпілого на житло на момент подачі заяви.

Відповідь про рішення і дату проведення обстеження повинні надати протягом 5 календарних днів з моменту надходження заяви (в термін не більш ніж 30 календарних днів з моменту прийняття рішення) тими каналами зв'язку, які надані в заяві.

За бажанням заявник може приєднатися до роботи комісії з обстеження, надавати пояснення, додавати інші необхідні документи і/або інформацію, здійснювати фото- і відеофіксацію обстеження житла.

При наявності відповідних підстав заявник повинен отримати протягом 3 робочих днів після проведення обстеження від ОМС/ВЦА акт про проведення обстеження і довідку про визнання особи потерпілою у результаті надзвичайної ситуації.

Заявник також повинен самостійно зареєструвати в Державному реєстрі прав на нерухоме майно припинення права власності на зруйноване житло.

У разі необхідності заявник може відкрити банківський рахунок.

Після цього необхідно подати другий пакет документів в ОМС/ВЦА або ЦНАП за місцем знаходження зруйнованого житла:

заяву про виплату грошової компенсації;

копія довідки про визнання особи потерпілою в результаті надзвичайної ситуації;

копія акта обстеження житла;

виписка з Держреєстру прав на нерухоме майно про припинення права власності на житло в зв'язку з його знищенням.

Заявник також повинен отримати протягом 3 робочих днів з дати прийняття рішення його копію із зазначенням розміру грошової компенсації або відмову в її виплаті.

"У разі прийняття позитивного рішення комісією з виплати компенсації, заявник повинен отримати її на банківський рахунок протягом 5 робочих днів з моменту надходження бюджетних коштів регіональним органам соціального захисту населення ", - говорять в Міністерстві.

Як отримати компенсацію за зруйноване житло на Донбасі. Інфографіка: mtot.gov.ua

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