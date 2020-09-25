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  • Українці, будинки яких зруйновано під час війни, можуть отримати компенсацію. Як оформити заяву на виплату
25 вересня 2020, пʼятниця, 07:15 7
Фінанси 2020-09-25T09:00:02+03:00
Українські Новини
Українці, будинки яких зруйновано під час війни, можуть отримати компенсацію. Як оформити заяву на виплату

Українці, будинки яких зруйновано під час війни, можуть отримати компенсацію. Як оформити заяву на виплату

Александр Савич
Донбас, війна на Донбасі, руйнування, руйнування на Донбасі
У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли, як отримати компенсацію за зруйноване житло на Донбасі
У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли, як отримати компенсацію за зруйноване житло на Донбасі

20 млн гривень передбачено у Державному бюджеті України на 2020 рік на виплату компенсацій за зруйноване житло на Сході України внаслідок збройної агресії Росії. Як отримати компенсацію за зруйноване житло на Донбасі пояснили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Кабмін на засіданні 2 вересня 2020 затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано в результаті надзвичайної ситуації воєнного характеру, викликаної збройною агресією Російської Федерації. 

"Порядком передбачено, що грошова компенсація буде надаватися постраждалим, які є власниками житла на контрольованій урядом України території, і яке було зруйноване після 14 квітня 2014. Розмір компенсації постраждалим буде визначатися за показниками опосередкованої вартості спорудження житла в регіонах України, але не понад 300 000 гривень", - повідомляють в Міністерстві.

Для отримання компенсації необхідно подати наступний пакет документів до органу місцевого самоврядування/військово-цивільної адміністрації або центр надання адміністративних послуг за місцем розташування зруйнованого житла:

  • заяву про проведення обстеження житла за формою;
  • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
  • копію документа з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • нотаріально завірені копії документів, що підтверджують наявність права власності у потерпілого на житло на момент подачі заяви.

Відповідь про рішення і дату проведення обстеження повинні надати протягом 5 календарних днів з моменту надходження заяви (в термін не більш ніж 30 календарних днів з моменту прийняття рішення) тими каналами зв'язку, які надані в заяві.

За бажанням заявник може приєднатися до роботи комісії з обстеження, надавати пояснення, додавати інші необхідні документи і/або інформацію, здійснювати фото- і відеофіксацію обстеження житла.

При наявності відповідних підстав заявник повинен отримати протягом 3 робочих днів після проведення обстеження від ОМС/ВЦА акт про проведення обстеження і довідку про визнання особи потерпілою у результаті надзвичайної ситуації.

Заявник також повинен самостійно зареєструвати в Державному реєстрі прав на нерухоме майно припинення права власності на зруйноване житло.

У разі необхідності заявник може відкрити банківський рахунок.

Після цього необхідно подати другий пакет документів в ОМС/ВЦА або ЦНАП за місцем знаходження зруйнованого житла:

  • заяву про виплату грошової компенсації;
  • копія довідки про визнання особи потерпілою в результаті надзвичайної ситуації;
  • копія акта обстеження житла;
  • виписка з Держреєстру прав на нерухоме майно про припинення права власності на житло в зв'язку з його знищенням.

Заявник також повинен отримати протягом 3 робочих днів з дати прийняття рішення його копію із зазначенням розміру грошової компенсації або відмову в її виплаті.

"У разі прийняття позитивного рішення комісією з виплати компенсації, заявник повинен отримати її на банківський рахунок протягом 5 робочих днів з моменту надходження бюджетних коштів регіональним органам соціального захисту населення ", - говорять в Міністерстві.

Як отримати компенсацію за зруйноване житло на Донбасі. Інфографіка: mtot.gov.uaЯк отримати компенсацію за зруйноване житло на Донбасі. Інфографіка: mtot.gov.ua

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