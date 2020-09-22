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  • Лічильник гарячої води або опалення можна розпломбувати дистанційно. Як це зробити
22 вересня 2020, вівторок, 06:30 6 Інфографіка
Економіка 2020-09-22T07:15:02+03:00
Українські Новини
Лічильник гарячої води або опалення можна розпломбувати дистанційно. Як це зробити

Лічильник гарячої води або опалення можна розпломбувати дистанційно. Як це зробити

Александр Савич
Гаряча вода, розпломбування лічильника, лічильник на гарячу воду, лічльник
Лічильник. Фото: facebook.com/kyivenerg
Лічильник. Фото: facebook.com/kyivenerg

І "Київтеплоенерго" пояснили, як розпломбувати лічильник гарячої води або опалення дистанційно в той час, як Міністерства соціальної політики пояснило, як не втратити пільги і субсидії при зміні постачальника газу. Про це повідомляється на офіційній сторінці "Київтеплоенерго" в Facebook.

Повідомляється, що за період карантину близько 5 тис. клієнтів "Київтеплоенерго" дистанційно розпломбували лічильники після перевірки.

Для того, щоб дистанційно розпломбувати лічильник гарячої води або опалення, необхідно надіслати необхідні документи на електронну адресу 𝗸𝘇𝗽@𝗸𝘁𝗲.𝗸𝗺𝗱𝗮.𝗴𝗼𝘃.𝘂𝗮.

Основні вимоги до письма:

  • Тема листа: необхідно вказувати тільки назву послуги ("розпломбування"). Іншу тему листа в "Київтеплоенерго" не отримають через налаштування програмного комплексу.
  • Необхідно прикріпити до листа фото лічильника на поточну дату з наявними пломбами.
  • Документи з переліку мають бути виключно в форматі *.jpg у вигляді прикріплених файлів до листа. Документи в тілі листа або на засланні на Google Диску не будуть отримані.
  • Необхідно обов'язково оформляти заявку одним листом і вказувати контактні дані (ПІБ, адреса, контактний номер телефону).

В "Київтеплоенерго" просять звернути увагу на те, що тільки правильно оформлені листи будуть прийняті до розгляду.

Якщо заявка оформлена правильно, вона буде оброблена протягом 7 робочих днів.

В В "Київтеплоенерго" пояснили, як розпломбувати лічильник гарячої води або опалення дистанційно. Інфографіка: "Київтеплоенерго"

Як повідомляли Українські новини, українці зможуть вибрати тариф на газ.

Також в 2019 році аварійними в Україні визнали більш як третина водопроводів.

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