Лічильник гарячої води або опалення можна розпломбувати дистанційно. Як це зробити

в той час, як Міністерства соціальної політики пояснило, як не втратити пільги і субсидії при зміні постачальника газу . І "Київтеплоенерго" пояснили, як розпломбувати лічильник гарячої води або опалення дистанційно Про це повідомляється на офіційній сторінці "Київтеплоенерго" в Facebook.

Повідомляється, що за період карантину близько 5 тис. клієнтів "Київтеплоенерго" дистанційно розпломбували лічильники після перевірки.

Для того, щоб дистанційно розпломбувати лічильник гарячої води або опалення, необхідно надіслати необхідні документи на електронну адресу 𝗸𝘇𝗽@𝗸𝘁𝗲.𝗸𝗺𝗱𝗮.𝗴𝗼𝘃.𝘂𝗮.

Основні вимоги до письма:

Тема листа: необхідно вказувати тільки назву послуги ("розпломбування"). Іншу тему листа в "Київтеплоенерго" не отримають через налаштування програмного комплексу.

Необхідно прикріпити до листа фото лічильника на поточну дату з наявними пломбами.

Документи з переліку мають бути виключно в форматі *.jpg у вигляді прикріплених файлів до листа. Документи в тілі листа або на засланні на Google Диску не будуть отримані.

Необхідно обов'язково оформляти заявку одним листом і вказувати контактні дані (ПІБ, адреса, контактний номер телефону).

В "Київтеплоенерго" просять звернути увагу на те, що тільки правильно оформлені листи будуть прийняті до розгляду.

Якщо заявка оформлена правильно, вона буде оброблена протягом 7 робочих днів.

В "Київтеплоенерго" пояснили, як розпломбувати лічильник гарячої води або опалення дистанційно. Інфографіка: "Київтеплоенерго"

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