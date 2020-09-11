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  • У Мінсоцполітики пояснили, як не втратити пільги і субсидії при зміні постачальника газу
11 вересня 2020, пʼятниця, 06:10 10
Економіка 2020-09-11T07:00:02+03:00
Українські Новини
У Мінсоцполітики пояснили, як не втратити пільги і субсидії при зміні постачальника газу

У Мінсоцполітики пояснили, як не втратити пільги і субсидії при зміні постачальника газу

Александр Савич
Субсидия, Опалювальний сезон, Ціни на газ
Лічильник. Фото: pixabay
Лічильник. Фото: pixabay

В Міністерстві соціальної політики України слідом за відкриттям в Україні ринку газу пояснили, як під час зміни постачальника газу не втратити пільги і субсидії. Про це йдеться в роз'ясненні пресслужби Міністерства соціальної політики.

Так, для розрахунку розміру житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, щомісяця органи соціального захисту населення отримують від виконавців послуг відомості про забезпеченість громадян послугами та про розмір цін і тарифів на житлово-комунальні послуги і платежів за такі послуги, в тому числі поставки і розподіл природного газу.

Відомості про набір одержуваних житлово-комунальних послуг, а також про дані підприємств - постачальників цих послуг (назва, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку тощо), які отримують органи соціального захисту громадян, ґрунтуються на інформації, отриманій від самих пільговиків, а також одержувачів житлових субсидій.

Таким чином, саме своєчасна подача громадянами інформації про зміну виконавців житлово-комунальних послуг (в цьому випадку постачальника газу)  органам соціального захисту населення забезпечить правильний розрахунок розміру житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

У Мінсоцполітики просять усіх, хто має пільги і субсидії, і хто змінив постачальника газу, в найкоротші терміни повідомити про це органам соціального захисту, для того, щоб вони встигли відправити запит новому постачальнику газу, і щоб всі пільги та субсидії були вчасно внесені в розрахунок.

Користувачам, які не мають субсидій і пільг, повідомляти органи соціального захисту населення про зміну постачальника газу не потрібно.

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