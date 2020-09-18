Діяльність двох порностудій з багатомільйонними прибутками зупинили в Херсоні

У Херсоні під час масштабної спецоперації правоохоронних органів були виявлені дві порностудії, де проводилися відеотрансляції відвертого і порнографічного характеру. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Херсонській області, передають Українські Новини.

У спецоперації взяли участь співробітники слідчого відділу поліції та відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, під керівництвом працівників прокуратури.

Раніше правоохоронцям вдалося отримати інформацію про те, що троє уродженців Дніпропетровської області орендували дві квартири в Херсоні і влаштували в них порностудії. До "роботи" вони залучили понад 20 дівчат у віці від 18 до 27 років.

Затримання "моделей", які беруть участь в роботі порностудії. Фото: ГУ НПУ в Херсонській області

Використовуючи різні інтернет-ресурси дівчата здійснювали відеотрансляції відвертого і порнографічного характеру, за що отримували гроші.

В ході обшуків правоохоронці вилучили комп'ютери, мобільні телефони, веб-камери, різні сексуальні іграшки і близько 200 тис. гривень готівкою.

Предмети, вилучені поліцією в порностудії. Фото: ГУ НПУ в Херсонській області

За словами тимчасово виконуючого обов'язки відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, загальний місячний дохід кожної веб-студії становив близько мільйона гривень.

Як повідомляли Україснькі Новини, у Кривому Розі правоохоронці затримали сімейну пару, яка використовувала малолітню дочку для створення порнографічних відео.

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