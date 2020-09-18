У Києві припинили роботу онлайн-магазину з продажу наркотиків

Тоді як у Херсоні припинили діяльність двох онлайн-порностудій з багатомільйонними прибутками, в Києві співробітники поліції ліквідували інтернет-магазин, за допомогою якого продавали наркотичні речовини. Як повідомляють Українські Новини, про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції України. Напередодні співробітники відділу з боротьби з наркозлочинністю отримали інформацію про двох жителів столиці, які за допомогою мережі інтернет організували продаж наркотиків у Києві і області. Ними виявилися 51-річна жінка і 41-річний чоловік. У месенджері Telegram вони створили канал, в якому пропонували продати психотропні та наркотичні речовини. Наркотичні речовини, вилучені під час обшуків. Фото: npu.gov.ua Як правило, зловмисники уклали угоду про оптовий продаж, виготовляли наркотичні речовини і після цього залишали "товар" в заздалегідь визначеному місці. Зазначається, що для постійних клієнтів наркоторговці організували акції і систему знижок. Результат обшуків за місцем проживання зловмисників. Фото: npu.gov.ua Під час спецоперації правоохоронці затримали торговців наркотиками в рамках ст. 208 Кримінального кодексу України. Готується повідомлення про підозру. Як повідомляли Українські Новини, напередодні в столиці затримали співробітника поліції, який у вільний від роботи час займався поширенням наркотичних засобів. Під час обшуків у затриманого знайшли пістолет експрезидента Януковича і кущі конопель. Також повідомлялося, що в Києві активісти зробили рейд по вулицях Оболоні і зафарбували реклами Telegram-каналів, де торгують наркотиками.