У Києві припинили роботу онлайн-магазину з продажу наркотиків

Тоді як у Херсоні припинили діяльність двох онлайн-порностудій з багатомільйонними прибутками , в Києві співробітники поліції ліквідували інтернет-магазин, за допомогою якого продавали наркотичні речовини.

Як повідомляють Українські Новини, про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції України.

Напередодні співробітники відділу з боротьби з наркозлочинністю отримали інформацію про двох жителів столиці, які за допомогою мережі інтернет організували продаж наркотиків у Києві і області.

Ними виявилися 51-річна жінка і 41-річний чоловік. У месенджері Telegram вони створили канал, в якому пропонували продати психотропні та наркотичні речовини.

Наркотичні речовини, вилучені під час обшуків. Фото: npu.gov.ua

Як правило, зловмисники уклали угоду про оптовий продаж, виготовляли наркотичні речовини і після цього залишали "товар" в заздалегідь визначеному місці. Зазначається, що для постійних клієнтів наркоторговці організували акції і систему знижок.

Результат обшуків за місцем проживання зловмисників. Фото: npu.gov.ua

Під час спецоперації правоохоронці затримали торговців наркотиками в рамках ст. 208 Кримінального кодексу України. Готується повідомлення про підозру.

Як повідомляли Українські Новини, напередодні в столиці затримали співробітника поліції, який у вільний від роботи час займався поширенням наркотичних засобів. Під час обшуків у затриманого знайшли пістолет експрезидента Януковича і кущі конопель.

Також повідомлялося, що в Києві активісти зробили рейд по вулицях Оболоні і зафарбували реклами Telegram-каналів, де торгують наркотиками.

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