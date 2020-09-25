Раки будуть сповнені енергії, а Терезам потрібно придивитися до свого оточення, — гороскоп від Глоби на сьогодні

Раки будуть сповнені енергії, а Терезам потрібно придивитися до свого оточення, — гороскоп від Глоби на сьогод

Тоді як в четвер астролог прогнозував зриви домовленостей , сьогодні день буде успішним і принесе багато можливостей, які відіграють велику роль у майбутньому. Про те, що чекає всіх знаків зодіаку в п'ятницю, 25 вересня, розповів Павло Глоба .

Овен

Цей день допоможе Овнам гармонізувати відносини з навколишнім світом. Зірки радять зміцнити симпатію з тими, хто на стороні представників цього знака і хто може підтримати не тільки матеріально, а й морально.

Телець

У п'ятницю Тельці отримають задоволення від корисної справи або творчості. Не виключено, що ці два пункти можуть збігтися. Також представників знака може порадувати хороша атмосфера на роботі з колегами.

Близнюки

Астролог радить Близнюкам поділитися своїми креативними ідеями з близькими членами родини. Крім цього, в цей день знадобиться консультація фахівця у вузькій галузі знань.

Рак

Ракам будуть легко вдаватися справи, які раніше вимагали багато зусиль. Можливо у представників цього знаку з'явиться бадьорий настрій, разом з яким зросте енергетичний потенціал.

Лев

Левам астролог радить не пропустити вигідний шанс стати багатшими. Змін в особистому житті не передбачається.

Діва

У цей день Дівам варто проявити завзяття на роботі, але не варто забувати про рідних і коханих. Здивуйте свою другу половинку сюрпризом без приводу.

Терези

Зірки радять Терезам придивитися до свого оточення. Можливо представникам цього знаку вдасться виявити того, хто заважає просуватися по кар'єрних сходах.

Скорпіон

Надмірна стурбованість роботою може зіграти зі Скорпіонами злий жарт. Їх самопочуття може різко погіршитися через сильне навантаження і нервове напруження. Зірки рекомендують скорегувати розклад дня і приділити більше часу відпочинку.

Стрілець

У п'ятницю є великий ризик того, що хтось захоче образити Стрільців і натиснути на їх болючі точки. В такому випадку представникам цього знаку треба проявити свою мудрість і розбудити самоповагу.

Козеріг

Козероги в п'ятницю можуть відчути прилив ніжності і любові по відношенню до чужих людей. Зірки радять утримуватися від необачних зв'язків, оскільки вони можуть стати джерелом проблем через певний час.

Водолій

У цей день варто звернути увагу на стан свого здоров'я. Кожна скарга має стати приводом для консультації лікаря, особливо якщо вони спостерігаються вже не перший день.

Риби

У п'ятницю Риби будуть стримані і ввічливі. Ваш прекрасний настрій стане запорукою успіху і атмосфери спокою в колективі.

Як повідомляли Українські Новини, астрологи розповіли, яких знаків зодіаку в другій половині вересня чекає фатальна зустріч.

Крім того, астролог раніше спрогнозував що всім знакам зодіаку обіцяє вересень.

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