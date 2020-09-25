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25 вересня 2020, пʼятниця, 05:50 8 Документ
Президент 2020-09-25T06:15:01+03:00
Українські Новини
Єрмак в серпні отримав майже 19 тис. гривень надбавок і премій до зарплати

Єрмак в серпні отримав майже 19 тис. гривень надбавок і премій до зарплати

Кира Молчанова
зарплата чиновників, Андрій Єрмак, ОПУ
Андрій Єрмак. Фото: president.gov.ua
Андрій Єрмак. Фото: president.gov.ua

Заробітна плата керівника Офісу президента Андрія Єрмака, який сплатив 17 тис. гривень штрафу за відвідування кафе без маски, за серпень становила 42,3 тис. гривень, а його заступників - до 95,7 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Українських Новин.

"Андрію Єрмаку в серпні 2020 року нарахована заробітна платня в сумі 42 288 гривень, в тому числі посадовий оклад 11 700 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 2 340 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 9 360 гривень, інші виплати (за період службових відряджень, премія, індексація грошових доходів) - 18 889 гривень ", - сказано в ньому.

Зарплата його першого заступника Сергія Трофімова становила 38 945 гривень за серпень.

Призначеному 5 серпня заступником керівника Офісу Олегу Татарову зарплату за цей місяць не нараховували взагалі.

Всі інші заступники Єрмака, крім одного, заробили в серпні менше, ніж він: Юлія Соколовська - 30 590 гривень, Юлія Ковалів - 33 738 гривень, Андрій Смирнов - 34 863 гривні, Юрій Костюк та Кирило Тимошенко - по 35 088 гривень, Роман Машовець - 41 688 гривень.

У свою чергу, незважаючи на законодавче обмеження зарплат посадових осіб органів влади 47,2 тис. гривень на час карантину, заступникові керівника Офісу Ігорю Жовкві за серпень було нараховано 95 657 гривень.

Така сума утворилася за рахунок виплати йому 57 тис. гривень матеріальної допомоги, на яку це обмеження не поширюється: 42 тис. гривень - на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та 15 тис. гривень - для вирішення соціально-побутових питань.

З серпневих зарплат керівництва Офісу президента було вирахувано від 6 тис. до 18,7 тис. гривень податків і зборів, тому видані їм суми були меншими від зазначених.

До встановлення карантинних обмежень зарплата керівництва Офісу рідко і ненабагато перевищувала 47,2 тис. гривень, проте минулого місяця одному із заступників керівника було нараховано 81,5 тис. гривень за рахунок виплати матдопомоги на оздоровлення при наданні відпустки.

Як повідомляли Українські Новини, Єрмак задекларував 256 тис. гривень доходів за 2019 рік.

Як повідомляли Українські Новини, колишній керівник Офісу Президента Андрій Богдан підозрює, що чутки про те, що нинішній керівник Офісу Андрій Єрмак, є агентом російської розвідки можуть бути правдою і що нібито у нього є секретні домовленості з РФ.

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