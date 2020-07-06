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  • Єрмак сплатив 17 тис. гривень штрафу за відвідування кафе без маски
06 липня 2020, понеділок, 11:50 7
Політика 2020-07-06T12:30:03+03:00
Українські Новини
Єрмак сплатив 17 тис. гривень штрафу за відвідування кафе без маски

Єрмак сплатив 17 тис. гривень штрафу за відвідування кафе без маски

Анна Рудык
Андрій Єрмак, Офіс президента, Штрафи за порушення карантину, Порушення карантину
Андрій Єрмак. Фото: president.gov.ua
Андрій Єрмак. Фото: president.gov.ua

За відвідування кав'ярні без маски під час робочого візиту у Хмельницький з президентом Володимиром Зеленським, його прессекретаркою Юлією Мендель та іншими чиновниками голова Офісу президента Андрій Єрмак сплатив штраф в розмірі 17 тис. гривень.

Про це Українським Новинам повідомили в пресслужбі глави Офісу.

"Сплатив (штраф)", - сказали у відомстві.

При цьому пресслужба не уточнила, коли саме Єрмак виконав рішення суду, який оштрафував його.

Як повідомляли Українські Новини, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, який також перебував на фото президента Володимира Зеленського в кав'ярні без маски, 27 червня отримав реквізити та сплатив штраф в розмірі 17 тис. гривень.

Раніше Хмельницький міськрайонний суд оштрафував Ляшка, Єрмака та Трофімова за порушення карантину, а саме – перебування без маски в громадському місці. Однак накласти штраф на президента не вдалося.

Тим часом в Офісі президента зазначили, що кількість перевірок порушення карантинного режиму збільшується щодня. Станом на кінець минулого робочого тижня, 3 липня, за результатами останніх перевірок було виявлено майже 2,8 тис. порушень, за які складені протоколи і приписи.

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