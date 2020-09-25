В Україні почастішали хакерські атаки. Кого найчастіше зламують

Днями сайт Національної поліції України став жертвою хакерської атаки . На ньому з'явилася фейкова інформація про вибухи та аварії. Однак випадок з ресурсом МВС — це скоріше надзвичайна подія. Найчастіше жертвами кібератак стають не ресурси держструктур, а рядові користувачі.

Про це розповів експерт з кібербезпеки Дмитро Снопченко, передає "Україна 24".

"Я б розділив це питання на дві складові. Якщо говорити про державу, то, так, цей злом Нацполіціі — дуже серйозний з політичної точки зору. Останнім часом не було таких великих атак. З іншого боку, держава — це люди, які не тільки міністри, а і їх заступники, секретарі. Цих людей зламують набагато частіше і ефективніше. від них можна отримати більше корисної інформації, ніж, наприклад, від злому сайту Верховної Ради або поліції " , - зазначив експерт.

Він розповів, що віруси з'являються щодня і розносять їх рядові користувачі. Так, знаменитий вірус Petya стрімко потрапив на велику кількість комп'ютерів українців. Це була цільова атака на кінцевих споживачів, людей, які безпосередньо працюють за комп'ютером. Власники компанії і державні органи теж постраждали, але прості користувачі постраждали сильніше.

Хакерська атака 2017 року почалася 14 квітня з компрометації системи поновлення програми MEDoc. Останній етап, з використанням різновиду вірусу Petya, відбувся 27 червня 2017 року і викликав порушення роботи українських державних підприємств, установ, банків, ЗМІ та ін.

Як повідомляли Українські Новини, Національна поліція почала розслідування за фактом несанкціонованого втручання в роботу веб-сайту відомства.

У серпні СБУ разом із британською кібер-поліцією викрили велику міжнародну мережу хакерів.

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