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24 вересня 2020, четвер, 09:30 6
Силові структури 2020-09-24T10:00:03+03:00
Українські Новини
Нацполіція почала розслідувати, хто зламав її сайт

Нацполіція почала розслідувати, хто зламав її сайт

Анна Рудык
хакери, Нацполіція, злам сторінки, Злом сторінки
Нацполіція. Фото: УП
Нацполіція. Фото: УП

Національна поліція почала розслідування за фактом несанкціонованого втручання в роботу веб-сайту відомства вчора, 23 вересня.

Про це йдеться в повідомленні Національної поліції в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

23 вересня о 11:45 було зафіксовано несанкціоноване втручання в роботу офіційного веб-сайту Нацполіції.

У зв'язку з цим на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції була поширена недостовірна інформація, а саме на інтернет-сторінках поліції Херсонської, Рівненської, Миколаївської, Вінницької та Львівської областей.

В даний час сайт Національної поліції проходить техобслуговування, фахівці працюють над відновленням його роботи.

" а даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України", - йдеться в ньому.

Кіберполіція з'ясовує обставини несанкціонованого доступу до сайту і встановлює причетних осіб.

Як повідомляли Українськi Новини, СБУ припинила діяльність хакера, підозрюваного в розробці вірусних програм для міжнародного угруповання.

Також в період з 5 по 11 серпня було зафіксовано і заблоковано 3 DDoS-атаки, більшість — на сайт Офісу Президента України.

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