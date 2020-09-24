Нацполіція почала розслідувати, хто зламав її сайт

Національна поліція почала розслідування за фактом несанкціонованого втручання в роботу веб-сайту відомства вчора, 23 вересня. Про це йдеться в повідомленні Національної поліції в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. 23 вересня о 11:45 було зафіксовано несанкціоноване втручання в роботу офіційного веб-сайту Нацполіції. У зв'язку з цим на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції була поширена недостовірна інформація, а саме на інтернет-сторінках поліції Херсонської, Рівненської, Миколаївської, Вінницької та Львівської областей. В даний час сайт Національної поліції проходить техобслуговування, фахівці працюють над відновленням його роботи. " а даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України", - йдеться в ньому. Кіберполіція з'ясовує обставини несанкціонованого доступу до сайту і встановлює причетних осіб. Як повідомляли Українськi Новини, СБУ припинила діяльність хакера, підозрюваного в розробці вірусних програм для міжнародного угруповання. Також в період з 5 по 11 серпня було зафіксовано і заблоковано 3 DDoS-атаки, більшість — на сайт Офісу Президента України.