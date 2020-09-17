Разумков заявив, що вибори на Донбасі провести неможливо

Наразі провести вибори на території окремих регіонів Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) неможливо фізично. На непідконтрольну територію Донбасу неможливо доставити всіх учасників виборчого процесу і забезпечити вільне голосування. Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив спікер Верховної ради Дмитро Разумков.

"Вибори на території ОРДЛО сьогодні - неможливо (провести - ред.). Фізично неможливо. На сьогодні додаткових ініціатив від представників ТКГ (Тристоронньої контактної групи - ред.) поки, немає", - сказав Разумков.

Він додав, що не можна проводити вибори під "дулом автоматів".

Як повідомляли Українськi Новини, Єрмак розповів, що на зустрічі зовнішньополітичних радників лідерів країн "нормандського формату" Україна не зобов'язувалася переглянути постанову Верховної Ради про місцеві вибори в частині їх проведення на Донбасі.

Крім того, політичні радники лідерів нормандського формату домовилися, що Верховна Рада розгляне питання про коригування постанови про оголошення місцевих виборів щодо їх проведення в Донецькій і Луганській областях.

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