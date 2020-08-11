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11 серпня 2020, вівторок, 07:05 41
Вибори 2020-08-11T11:15:03+03:00
Українські Новини
"ОПОРА" розповіла, як голосувати за новим бюлетенями на найближчих місцевих виборах

"ОПОРА" розповіла, як голосувати за новим бюлетенями на найближчих місцевих виборах

Александр Савич
Опора, Громадянська мережа
Вибори. Фото: Цензор.нет
Вибори. Фото: Цензор.нет

У липні цього року Верховна Рада внесла зміни до виборчого кодексу України. Крім іншого, зміни стосуються і виборчих бюлетенів, які вже на найближчих місцевих виборах  матимуть нову форму. Про те, як користуватися новими бюлетенями, докладно розповіли у ГО "ОПОРА".

Новий бюлетень, повідомляє "ОПОРА", необхідно "читати" по горизонталі: зліва перелік партій, посередині два квадрати для відміток, а праворуч список кандидатів від цих партій. Таким чином, необхідно спочатку вибрати партію, поставивши у відповідному квадраті "галочку", "плюсик", або будь-яку іншу позначку. Потім у другий квадрат вписуємо номер кандидата, якого ви хочете "підняти" в територіальному списку обраної партії.

Номер кандидата необхідно вносити саме в тому вигляді, в якому він визначений в бюлетені. Наприклад, якщо ваш кандидат йде під першим номером "01", то необхідно записувати саме "01", а не "1". Другий квадратик для номера кандидата намальований у вигляді трафарету.

Зразок нового виборчого бюлетеня. Скріншот: oporaua.orgЗразок нового виборчого бюлетеня. Скріншот: oporaua.org

"Зазвичай у більшості населених пунктів України людина отримає 4 виборчі бюлетені для голосування за: 1) голову населеного пункту, 2) депутатів відповідної ради, 3) депутатів районної ради, 4) депутатів обласної ради. Для голосування за сільського голову буде бюлетень лише з зазначенням кандидатів. Якщо в селі зареєстровано менш ніж 10 000 виборців, то і в бюлетені для голосування за депутатів сільської ради необхідно також вибрати з переліку прізвищ. Для голосування за районна та обласна рада буде бюлетень нової форми, де потрібно буде вибрати партію, а в сусідньому квадраті вписати цифри, що позначають номер кандидата від цієї ж партії зі списку праворуч", — повідомляє "ОПОРА".

Винятки становитимуть жителі Дніпра, Житомира, Кривого Рогу, Кропивницького, Полтави та Херсона, де виборці отримають не 4, а 5 бюлетенів. Там, крім стандартного набору, обиратимуть також районні ради.

Менше бюлетенів отримають у Києві — 2. Для виборів міського голови і депутатів міської ради. По 3 бюлетені отримають на підконтрольній території Україні Донецької і Луганської областей. Там не будуть вибирати обласні ради.

Якщо виборець вирішить голосувати за партію, але з якихось причин не проголосує за кандидата, такий бюлетень все одно буде вважатися дійсним, і голос за обрану ним партію буде зарахований.

Як повідомляли Українські новини, ЦВК виключила вимогу документального підтвердження в заяві про місце фактичного проживання виборців.

Такжи ЦВК заявила про те, що у 18 громадах на Донбасі неможливо провести вибори.

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