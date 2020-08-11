"ОПОРА" розповіла, як голосувати за новим бюлетенями на найближчих місцевих виборах

Новий бюлетень, повідомляє "ОПОРА", необхідно "читати" по горизонталі: зліва перелік партій, посередині два квадрати для відміток, а праворуч список кандидатів від цих партій. Таким чином, необхідно спочатку вибрати партію, поставивши у відповідному квадраті "галочку", "плюсик", або будь-яку іншу позначку. Потім у другий квадрат вписуємо номер кандидата, якого ви хочете "підняти" в територіальному списку обраної партії.

Номер кандидата необхідно вносити саме в тому вигляді, в якому він визначений в бюлетені. Наприклад, якщо ваш кандидат йде під першим номером "01", то необхідно записувати саме "01", а не "1". Другий квадратик для номера кандидата намальований у вигляді трафарету.

Зразок нового виборчого бюлетеня. Скріншот: oporaua.org

"Зазвичай у більшості населених пунктів України людина отримає 4 виборчі бюлетені для голосування за: 1) голову населеного пункту, 2) депутатів відповідної ради, 3) депутатів районної ради, 4) депутатів обласної ради. Для голосування за сільського голову буде бюлетень лише з зазначенням кандидатів. Якщо в селі зареєстровано менш ніж 10 000 виборців, то і в бюлетені для голосування за депутатів сільської ради необхідно також вибрати з переліку прізвищ. Для голосування за районна та обласна рада буде бюлетень нової форми, де потрібно буде вибрати партію, а в сусідньому квадраті вписати цифри, що позначають номер кандидата від цієї ж партії зі списку праворуч", — повідомляє "ОПОРА".

Винятки становитимуть жителі Дніпра, Житомира, Кривого Рогу, Кропивницького, Полтави та Херсона, де виборці отримають не 4, а 5 бюлетенів. Там, крім стандартного набору, обиратимуть також районні ради.

Менше бюлетенів отримають у Києві — 2. Для виборів міського голови і депутатів міської ради. По 3 бюлетені отримають на підконтрольній території Україні Донецької і Луганської областей. Там не будуть вибирати обласні ради.

Якщо виборець вирішить голосувати за партію, але з якихось причин не проголосує за кандидата, такий бюлетень все одно буде вважатися дійсним, і голос за обрану ним партію буде зарахований.

Як повідомляли Українські новини, ЦВК виключила вимогу документального підтвердження в заяві про місце фактичного проживання виборців.

Такжи ЦВК заявила про те, що у 18 громадах на Донбасі неможливо провести вибори.