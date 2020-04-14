Лісові пожежі стали головною причиною забруднення повітря у період карантину, - еколог

Інтенсивні лісові пожежі, від яких в першу чергу постраждають алергіки, займають перше місце серед причин забруднення повітря в умовах карантину.

Про це Українським Новинам повідомила експерт з питань екології, доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування Поліського національного університету Наталія Бордюг.

"В умовах інтенсивних пожеж у лісах, таких як зараз, рівень забруднення повітря дуже високий", - сказала вона.

Бордюг зазначила, що в таких умовах на другий план виходять забруднення від транспорту та роботи підприємств.

Також вона повідомила, що рівень викидів в Київській області в атмосферне повітря виріс в першу чергу через пожежі, так як в умовах карантину частина підприємств зупинили свою роботу і зменшилася кількість транспорту на дорогах.

"У звичайних умовах перше місце серед причин забруднення повітря все-таки займає транспорт", - додала Бордюг.

Вона підкреслила, що з 1 га палаючого лісу в повітря викидається близько 80-100 тонн димових частинок і 10-20 тонн сумішей різних газів, які погано впливають на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Як повідомляли Українські Новини, 13 квітня Верховна Рада збільшила штраф з 8,5 тис. до 153 тис. гривень за знищення або пошкодження рослинності вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом.

Також еколог повідомила, що на відновлення природи в Чорнобильській зоні знадобиться не менше 20-30 років.