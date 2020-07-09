Сенцов отримає з держбюджету $1 млн, щоб зняти свій другий фільм

Режисер і колишній політв'язень Олег Сенцов отримає з державного бюджету 1 мільйон доларів, щоб зняти свій другий фільм "Носоріг", який раніше виграв конкурс на фінансову підтримку від Польського кіноінституту. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

Верховна Рада підтримала надання фінансування з держбюджету зйомки фільму "Носоріг".

Фільм "Носоріг" отримає фінансування з держбюджету. Скриншот Facebook/Oleg Sentsov

Зі слів Сенцова, фільм виграв пітчингу Держкіно ще у 2012 році.

"Ні в кого з експертів не виникло сумнівів щодо підтримки цього довгоочікуваного проекту, єдине, потрібно було знайти правильне юридичне рішення. І так як цей фільм всі ці роки не виключали з плану держпідтримки кінематографії, то таке рішення було сьогодні знайдено. Я дуже радий, що зможу, нарешті, почати знімати кіно", — сказано в повідомленні.

Також міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко додав, що на зйомки фільму з держбюджету виділять 25 мільйонів гривень.

Раніше Українські Новини повідомляли, Олег Сенцов назвав справу проти колишнього Президента Петра Порошенка, політичною розправою і великою помилкою Зеленського.

Також український режисер Олег Сенцов повідомив, що не планує йти в політику або створювати якусь партію.