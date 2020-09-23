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23 вересня 2020, середа, 17:50 8
Економіка 2020-09-23T19:15:02+03:00
Українські Новини
Курс гривні на міжбанку знизився після зміцнення

Курс гривні на міжбанку знизився після зміцнення

Валерия Драгомирова
Міжбанк, Міжбанківський валютний ринок, курс на міжбанку, валюта на міжбанку, курс гривні на міжбанку
Курс долара
Курс долара

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 2 коп. в середу знизився на 2 коп. до 28,23 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.


За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,16-28,18 UAH/USD, потім котирування виросли до 28,20-28,21 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 28,22-28,24 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 18,91% з 23,74 UAH/USD до 28,23 UAH/USD.

Як повідомляли Українськi Новини, в 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Крім того, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився на 3,50 коп. до 28,3177 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,05 коп. до 28,0981 UAH/USD.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24 вересня, на 1,85 коп. до 28,1874 UAH/USD.

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