Курс гривні на міжбанку знизився після зміцнення

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 2 коп. в середу знизився на 2 коп. до 28,23 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,16-28,18 UAH\/USD, потім котирування виросли до 28,20-28,21 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 28,22-28,24 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 18,91% з 23,74 UAH\/USD до 28,23 UAH\/USD. Як повідомляли Українськi Новини, в 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Крім того, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився на 3,50 коп. до 28,3177 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 0,05 коп. до 28,0981 UAH\/USD. Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24 вересня, на 1,85 коп. до 28,1874 UAH\/USD.