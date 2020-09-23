Курс гривні на міжбанку знизився після зміцнення

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 2 коп. в середу знизився на 2 коп. до 28,23 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.



За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,16-28,18 UAH/USD, потім котирування виросли до 28,20-28,21 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 28,22-28,24 UAH/USD.



З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 18,91% з 23,74 UAH/USD до 28,23 UAH/USD.



Як повідомляли Українськi Новини, в 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.



У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.



Крім того, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився на 3,50 коп. до 28,3177 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,05 коп. до 28,0981 UAH/USD.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24 вересня, на 1,85 коп. до 28,1874 UAH/USD.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини