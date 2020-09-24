В Одеській області перекинувся автомобіль, в якому їхали 6 хлопців. Двоє загинули

Вночі 24 вересня в Овідіопольському районі Одеської області перекинувся автомобіль Toyota Cresta з 6 хлопцями всередині. Двоє з них загинули.

Про це повідомляє поліція Одеської області в Facebook.

Встановлено, що за кермом був хлопець, якому 21 рік. Він не впорався з керуванням, через що автомобіль з'їхав в кювет і перекинувся.

Один з пасажирів — 18-річний хлопець - помер на місці. Його товариш, якому було 19 років, помер в лікарні. Водій і ще троє пасажирів отримали травми і були госпіталізовані.

Правоохоронці вже порушили кримінальну справу за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу, санкція якої передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. Водія автомобіля затримали.

ДТП в Одеській області. Фото: поліція Одеської області

Постраждалі. Фото: поліція Одеської області

Як повідомляли Українські Новини, 23 вересня в Дарницькому районі Києва сталася серйозна аварія за участю двох легкових автомобілів Renault і Fiat Doblo. Госпіталізовано трьох людей.

Під Києвом недалеко від міста Біла Церква сталася ДТП за участю мікроавтобуса і двох вантажівок, в результаті чого загинув водій одного з вантажних автомобілів.

А в Києві нетвереза водійка пропонувала поліцейським хабар у вигляді м'яса, щоб на неї не складали протокол.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини