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  • В Одеській області перекинувся автомобіль, в якому їхали 6 хлопців. Двоє загинули
24 вересня 2020, четвер, 16:54 8
Події 2020-09-24T18:00:02+03:00
Українські Новини
В Одеській області перекинувся автомобіль, в якому їхали 6 хлопців. Двоє загинули

В Одеській області перекинувся автомобіль, в якому їхали 6 хлопців. Двоє загинули

Кира Молчанова
ДТП, Аварія, смертельна ДТП
ДТП в Одеській області. Фото: поліція Одеської області
ДТП в Одеській області. Фото: поліція Одеської області

Вночі 24 вересня в Овідіопольському районі Одеської області перекинувся автомобіль Toyota Cresta з 6 хлопцями всередині. Двоє з них загинули.

Про це повідомляє поліція Одеської області в Facebook.

Встановлено, що за кермом був хлопець, якому 21 рік. Він не впорався з керуванням, через що автомобіль з'їхав в кювет і перекинувся.

Один з пасажирів — 18-річний хлопець - помер на місці. Його товариш, якому було 19 років, помер в лікарні. Водій і ще троє пасажирів отримали травми і були госпіталізовані.

Правоохоронці вже порушили кримінальну справу за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу, санкція якої передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. Водія автомобіля затримали.

ДТП в Одеській області. Фото: поліція Одеської областіДТП в Одеській області. Фото: поліція Одеської області

Постраждалі. Фото: поліція Одеської областіПостраждалі. Фото: поліція Одеської області

Як повідомляли Українські Новини, 23 вересня в Дарницькому районі Києва  сталася серйозна аварія за участю двох легкових автомобілів  Renault і Fiat Doblo. Госпіталізовано трьох людей.

Під Києвом недалеко від міста Біла Церква сталася ДТП  за участю мікроавтобуса і двох вантажівок, в результаті чого загинув водій одного з вантажних автомобілів.

А в Києві нетвереза водійка пропонувала поліцейським хабар у вигляді м'яса, щоб на неї не складали протокол.

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