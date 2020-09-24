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  • У Києві порушниця ПДР спочатку намагалася сховатися від погоні, а потім спокушала копів м'ясом і вином
24 вересня 2020, четвер, 14:04 3
Події 2020-09-24T14:42:09+03:00
Українські Новини
У Києві порушниця ПДР спочатку намагалася сховатися від погоні, а потім спокушала копів м'ясом і вином

У Києві порушниця ПДР спочатку намагалася сховатися від погоні, а потім спокушала копів м'ясом і вином

Кира Молчанова
Київ, патрульна поліція, Водіння в нетверезому стані, порушення ПДР, ПДР
Порушниця ПДР. Фото: патрульна поліція Києва
Порушниця ПДР. Фото: патрульна поліція Києва

У Києві дівчина-водій, яка швидше за все була нетверезою, намагалася піти від відповідальності, пропонуючи замість складання протоколу поїхати до неї на вечерю з м'ясом і вином. До цього порушниця ПДР тікала від погоні.

Про меткої киянці розповіли в пресслужбі Патрульній поліції Києва.

Порушницю помітили, коли вона їхала, виляючи по проїжджій частині. Коли за нею вийшла патрульна поліція, жінка спочатку не хотіла зупинятися. Коли її все ж вдалося зупинити, водійка не змогла пояснити своєї поведінки і вимагала показати пункт ПДР, в якому написано, що потрібно зупинятися, якщо за автомобілем їдуть патрульні поліцейські з включеними маячками.

Поліцейські запідозрили, що жінка нетвереза, але замість того, щоб вийти з машини, водійка рвонула з місця і спробувала сховатися. Копи почали переслідування. Її наздогнали на підземному паркінгу, пересадили в автомобіль патрульних і відвезли у відділення поліції.

Щоб уникнути покарання, жінка почала запрошувати патрульних в гості - м'яса посмажити і вина випити. Від вечері в компанії порушниці копи відмовилися і склали на неї протокол.

Як повідомляли Українські Новини, у Дарницькому районі Києва сьогодні вночі, 23 вересня, сталася серйозна аварія за участю двох легкових автомобілів Renault і Fiat Doblo. Госпіталізовано трьох людей.

Крім того, під Києвом недалеко від міста Біла Церква сталася ДТП за участю мікроавтобуса і двох вантажівок, в результаті чого загинув водій однієї з вантажних автомобілів.

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