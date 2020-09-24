У Києві порушниця ПДР спочатку намагалася сховатися від погоні, а потім спокушала копів м'ясом і вином

У Києві дівчина-водій, яка швидше за все була нетверезою , намагалася піти від відповідальності, пропонуючи замість складання протоколу поїхати до неї на вечерю з м'ясом і вином. До цього порушниця ПДР тікала від погоні.

Про меткої киянці розповіли в пресслужбі Патрульній поліції Києва.

Порушницю помітили, коли вона їхала, виляючи по проїжджій частині. Коли за нею вийшла патрульна поліція, жінка спочатку не хотіла зупинятися. Коли її все ж вдалося зупинити, водійка не змогла пояснити своєї поведінки і вимагала показати пункт ПДР, в якому написано, що потрібно зупинятися, якщо за автомобілем їдуть патрульні поліцейські з включеними маячками.

Поліцейські запідозрили, що жінка нетвереза, але замість того, щоб вийти з машини, водійка рвонула з місця і спробувала сховатися. Копи почали переслідування. Її наздогнали на підземному паркінгу, пересадили в автомобіль патрульних і відвезли у відділення поліції.

Щоб уникнути покарання, жінка почала запрошувати патрульних в гості - м'яса посмажити і вина випити. Від вечері в компанії порушниці копи відмовилися і склали на неї протокол.

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