У ДТП під Києвом зіткнулися дві вантажівки і мікроавтобус. Один водій загинув

Під Києвом недалеко від міста Біла Церква сталася ДТП за участю мікроавтобуса і двох вантажівок, в результаті чого загинув водій однієї з вантажних автомобілів. Про це повідомили в пресслужбі Патрульній поліції Білій Церкві. ДТП сталася на трасі Київ - Одеса біля повороту в бік села Хлепча. "За попередньою інформацією сталося зіткнення трьох транспортних засобів — двох вантажівок і мікроавтобуса. Водій однієї з вантажівок помер на місці ДТП. Що стосується інших потерпілих, то наразі у нас немає чіткої інформації", — сказано в повідомленні поліції. Співробітники патрульної поліції уточнюють всі обставини ДТП. В результаті аварії дві смуги руху в бік Києва були перекриті, на трасі величезний затор. ДТП з двома вантажівками і мікроавтобусом. Фото: Патрульна поліція Київської області. Мікроавтобус теж постраждав у ДТП. Фото: Патрульна поліція Київської області. Один з водіїв вантажівки загинув. Фото: Патрульна поліція Київської області. Як повідомляли Українські Новини, в Запоріжжі автомобіль BMW, в якому їхали шість молодих людей, врізався в стовп і загорівся, троє людей загинули. Раніше 5 людей загинули, 20 госпіталізовано через ДТП у Київській області.