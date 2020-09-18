У ДТП під Києвом зіткнулися дві вантажівки і мікроавтобус. Один водій загинув

Під Києвом недалеко від міста Біла Церква сталася ДТП за участю мікроавтобуса і двох вантажівок, в результаті чого загинув водій однієї з вантажних автомобілів.

Про це повідомили в пресслужбі Патрульній поліції Білій Церкві.

ДТП сталася на трасі Київ - Одеса біля повороту в бік села Хлепча.

"За попередньою інформацією сталося зіткнення трьох транспортних засобів — двох вантажівок і мікроавтобуса. Водій однієї з вантажівок помер на місці ДТП. Що стосується інших потерпілих, то наразі у нас немає чіткої інформації", — сказано в повідомленні поліції.

Співробітники патрульної поліції уточнюють всі обставини ДТП.

В результаті аварії дві смуги руху в бік Києва були перекриті, на трасі величезний затор.

ДТП з двома вантажівками і мікроавтобусом. Фото: Патрульна поліція Київської області.

Мікроавтобус теж постраждав у ДТП. Фото: Патрульна поліція Київської області.

Один з водіїв вантажівки загинув. Фото: Патрульна поліція Київської області.

Як повідомляли Українські Новини, в Запоріжжі автомобіль BMW, в якому їхали шість молодих людей, врізався в стовп і загорівся, троє людей загинули.

Раніше 5 людей загинули, 20 госпіталізовано через ДТП у Київській області.

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