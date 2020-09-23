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  • Вночі в Києві зіткнулися дві автівки. Троє людей постраждали, водій втік
23 вересня 2020, середа, 10:30 6
Події 2020-09-23T11:30:02+03:00
Українські Новини
Вночі в Києві зіткнулися дві автівки. Троє людей постраждали, водій втік

Вночі в Києві зіткнулися дві автівки. Троє людей постраждали, водій втік

Анна Рудык
ДТП, Київ, Аварія в Києві, Аварія, постраждалі в ДТП
ДТП в Києві. Фото: Вартові.Еспресо
ДТП в Києві. Фото: Вартові.Еспресо

У Дарницькому районі Києва сьогодні вночі, 23 вересня, сталася серйозна аварія за участю двох легкових автомобілів Renault і Fiat Doblo. Госпіталізовано трьох людей. Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Так, повідомляється, що ДТП сталася на вулиці Сортувальній.

За попередніми даними, водій Renault, виїжджаючи з другорядної дороги, не пропустив Fiat Doblo, який рухався по головній дорозі і протаранив авто в лівий бік.

"Удар був такої сили, що Fiat викинуло на тротуар і далі на газон. Чоловік, який сидів на задньому пасажирському сидінні Fiat, від удару вилетів з автомобіля на дорогу. Водія та пасажирку, яка перебувала на передньому пасажирському сидінні, затиснуло в понівеченому авто. їх діставали рятувальники ДСНС за допомогою спецінструменту", - йдеться в повідомленні. 

ДТП в Дарницькому районіДТП в Дарницькому районі

За даними видання, всіх трьох осіб, які їхали в Fiat Doblo, госпіталізували з важкими травмами.

З слів свідків події, водій Renault після зіткнення вибрався з машини і втік з місця ДТП. Очевидці побігли за ним, однак наздогнати не змогли. Зараз його розшукують правоохоронці. Обставини події з'ясовує слідчо-оперативна група. 

У ДТП постраждали три людиниУ ДТП постраждали три людини

Як повідомляли Українські Новини, Київ вранці 23 вересня скували величезні затори.

Також в Києві п'яний майор збив трьох курсанток: дівчат госпіталізували з переломами.

 
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