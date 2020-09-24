В Україні тести на коронавірус за добу здали майже 52 тисячі осіб

Попередньої доби, 23 вересня, методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) було проведено 26 779 досліджень на коронавірусну інфекцію, що на 17% більше в порівнянні з попередньою добою , і 25 062 дослідження методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що на 12,6% більше в порівнянні з 22 вересня.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу в цілому було проведено 51 841 тестування, з них 26 779 методом ПЛР, а також 25 062 методом ІФА", - сказав він.

Всього з початку року було проведено 2 129 156 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я станом на ранок 24 вересня надійшло 3 648 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію, а з початку 2020 року - 253 177 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, 22 вересня було проведено 22 895 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР і 22 262 дослідження методом ІФА на антитіла до коронавірусу.

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Крім того, 22 вересня було проведено 22 895 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) і 22 262 дослідження методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу.

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