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24 вересня 2020, четвер, 11:47 9
Медицина 2020-09-24T14:15:03+03:00
Українські Новини
В Україні тести на коронавірус за добу здали майже 52 тисячі осіб

В Україні тести на коронавірус за добу здали майже 52 тисячі осіб

Надежда Комендантова
Тестування, Тест на коронавірус, ПЛР-тести, Тестування коронавірусу, ІФА-тести
Лабораторія. Фото: Pixabay
Лабораторія. Фото: Pixabay

Попередньої доби, 23 вересня, методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) було проведено 26 779 досліджень на коронавірусну інфекцію, що на 17% більше в порівнянні з попередньою добою, і 25 062 дослідження методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що на 12,6% більше в порівнянні з 22 вересня.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу в цілому було проведено 51 841 тестування, з них 26 779 методом ПЛР, а також 25 062 методом ІФА", - сказав він.

Всього з початку року було проведено 2 129 156 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я станом на ранок 24 вересня надійшло 3 648 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію, а з початку 2020 року - 253 177 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, 22 вересня було проведено 22 895 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР і 22 262 дослідження методом ІФА на антитіла до коронавірусу.

Сьогодні, 24 вересня, 197-й день карантину: які заходи прийнято для запобігання розповсюдження коронавірусу.

Крім того, 22 вересня було проведено 22 895 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) і 22 262 дослідження методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу.

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