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24 вересня 2020, четвер, 16:36 12
Суспільство 2020-09-24T18:00:03+03:00
Українські Новини
Українців закликають до онлайн-реєстрації перед походом у гори

Українців закликають до онлайн-реєстрації перед походом у гори

Кира Молчанова
Туризм, Карпаты, Гори, Безпека життя, Рятувальники, похід
Карпати. Фото: morshynska.uа
Карпати. Фото: morshynska.uа

Минулого року рятувальникам доводилося кілька разів виручати туристів, які заблукали в горах. Тепер усім, хто вирушає на прогулянку в Карпати, рекомендують зареєструватися на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ у четвер.

У відомстві уточнили, що процедуру онлайн-реєстрації потрібно пройти для надзвичайних ситуацій, щоб рятувальники змогли оперативно відшукати і надати необхідну допомогу.

"Якщо з вами щось трапиться, наші надзвичайники обов'язково знайдуть вас і нададуть необхідну допомогу", — зазначили в поліції.

Залежно від того, де буде проходити маршрут, реєструватися треба у рятувальників в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях.

Форма реєстрації є онлайн-анкетою, де потрібно вказати керівника туристичної групи, його учасників, дати початку і завершення маршруту, а також місце, звідки буде виходити і куди прийде туристична група.

Як повідомляли Українські Новини, на найцікавіших і туристичних об'єктах українських Карпат інфраструктура виявилася не готовою до напливу туристів — так, на Синевирі, Шипоті, водоспаді Кам'янка і біля фортеці Тустань машини шикувалися в черги, щоб під'їхати ближче.

Крім того, довгі затори в Карпатах були на День Незалежності.

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