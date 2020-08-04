Карпати перевантажені туристами: на дорогах до водоспадів і Синевиру утворюються гігантські затори

У зв'язку з карнтином та багатьма закритими кордонами в Україні почав розвиватися внутрішній туризм, так особливо популярними стали Карпати, проте на найцікавіших і туристичних об'єктах українських Карпат інфраструктура виявилася не готова до напливу такої кількості туристів - так, на Синевирі, Шипоті, водоспаді Кам'янка і біля фортеці Тустань був зафіксований пік перевантаження. Про це повідомляє Mukachevo.net.

Користувач Ігор Губіліт розповів, що туристична інфраструктура була дуже завантажена і до того, як локації стали відвідувати туристи на власних авто, а тепер же на дорогах почали утворюватися величезні черги.

"Будь ласка, вибирайте і їдьте, бо реально їхати всім одночасно на Синевир або на водоспад Кам'янка немає сенсу, назвати відпочинком годинні стояння в чергах, щоб доїхати і виїхати, а також йти кілометри біля хаотично припаркованих машин і вдихати вихлопні гази, це явно не то, на що розраховують люди, плануючи подорож ", - повідомляє Губіліт.

У коментарях до фото користувачі соцмереж поділилися своїми фотографіями перевантажених доріг.

Туристичні пам'ятки Карпат "застрягли" в пробках. Фото: mukachevo.net

Пробки на дорогах Карпат. Фото: mukachevo.net

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