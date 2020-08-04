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04 серпня 2020, вівторок, 13:35 19
Суспільство 2020-08-04T15:15:02+03:00
Українські Новини
Карпати перевантажені туристами: на дорогах до водоспадів і Синевиру утворюються гігантські затори

Карпати перевантажені туристами: на дорогах до водоспадів і Синевиру утворюються гігантські затори

Ольга Фандорина
відпочинок в Карпатах
Затори в Карпатах. Фото: mukachevo.net
Затори в Карпатах. Фото: mukachevo.net

У зв'язку з карнтином та багатьма закритими кордонами в Україні почав розвиватися внутрішній туризм, так особливо популярними стали Карпати, проте на найцікавіших і туристичних об'єктах українських Карпат інфраструктура виявилася не готова до напливу такої кількості туристів - так, на Синевирі, Шипоті, водоспаді Кам'янка і біля фортеці Тустань був зафіксований пік перевантаження. Про це повідомляє Mukachevo.net. 

Користувач Ігор Губіліт розповів, що туристична інфраструктура була дуже завантажена і до того, як локації стали відвідувати туристи на власних авто, а тепер же на дорогах почали утворюватися величезні черги. 

"Будь ласка, вибирайте і їдьте, бо реально їхати всім одночасно на Синевир або на водоспад Кам'янка немає сенсу, назвати відпочинком годинні стояння в чергах, щоб доїхати і виїхати, а також йти кілометри біля хаотично припаркованих машин і вдихати вихлопні гази, це явно не то, на що розраховують люди, плануючи подорож ", - повідомляє Губіліт.

У коментарях до фото користувачі соцмереж поділилися своїми фотографіями перевантажених доріг.

Туристичні пам'ятки Карпат Туристичні пам'ятки Карпат "застрягли" в пробках. Фото: mukachevo.net

Пробки на дорогах Карпат. Фото: mukachevo.netПробки на дорогах Карпат. Фото: mukachevo.net

Раніше Українські Новини повідомляли, під час літньої відпустки можна відвідати рожеве Лемурійське озеро в Херсонській області.

Також під час відпустки користуються популярністю дешевші морські курорти порівняно з одеськими.

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