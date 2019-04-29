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29 квітня 2019, понеділок, 15:45 37
Силові структури 2019-04-29T22:45:02+03:00
Українські Новини
П'ятеро туристів з Києва заблукали в сніжних Карпатах

П'ятеро туристів з Києва заблукали в сніжних Карпатах

Карпати. Фото: morshynska.іа
Карпати. Фото: morshynska.іа

У неділю, 28 квітня, п'ятеро жителів Києва вирушили в подорож по Карпатах. Вони рухалися по туристичному маршруту в районі Сивуля — гірський хребет у Горганах (Івано - Франківська область). У якийсь момент туристи зрозуміли, що заблукали. Інцидент стався ввечері.

Про це повідомляє ДСНС Івано-Франківської області.

Повідомляється, що туристи не змогли зорієнтуватися на місцевості через високі снігові замети. Вони швидко втомилися в пошуках вірного шляху і зателефонували рятувальникам, щоб попросити допомоги. Працівники пошуково-рятувального відділення, які прибулі на місцез, найшли всіх п'ятьох мандрівників і провели їх до найближчого села Осмолода. Жителям Києва більше не загрожує небезпека, на щастя, жоден з них не постраждав.

Як повідомляли Українські Новини, 23 лютого, у Карпатах рятувальники почали транспортування постраждалих туристів з гори Піп Іван.

23 лютого вранці внаслідок погодних умов з гори Піп Іван не могли спустити тіла загиблих туристів.

Раніше, 22 лютого, два туриста замерзли на смерть у Карпатах.

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