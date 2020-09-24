Коронавірус може мутувати і пристосовуватися до вакцин, - дослідження

Згідно найбільшому генетичному дослідженню вірусу, проведеного в Сполучених Штатах, нинішній коронавірус може мутувати - в деякому сенсі навчатися, щоб долати засоби захисту людини, такі як маски, мило і, можливо, навіть вакцини.

Дослідження, проведене вченими з Х'юстона і опубліковане на цьому тижні, показало, що постійно розвиваючийся вірус створив швидко поширючийся мутантний штам, який виявився особливо заразним, повідомляє портал The Washington Post.

"Цілком можливо, що... коли наш популяційний імунітет стане досить високим, цей коронавірус знайде спосіб обійти наш імунітет", - сказав The Washington Post вірусолог з Національного інституту алергії та інфекційних захворювань. "Якщо це станеться, ми опинимося в тій же ситуації, що і з грипом. Нам доведеться переслідувати вірус, і, оскільки він мутує, нам доведеться повозитися з нашої вакциною".

Ще одне дослідження принесло більш обнадійливі новини: обстеження шкіл США, проведене Університетом Брауна, показало, що з моменту поновлення занять, у студентів і вчителів зафіксовано надзвичайно низький рівень інфікування. Хоча, на даний момент, маємо лише початок семестру і багато освітніх закладів залишаються закритими, а дані по країні різняться, результати показують, що відкриття навчальних аудиторій не так ризиковано, як побоювалися багато вчених.

Четверта експериментальна вакцина, вироблена однією з провідних корпорацій, знаходиться на завершальній стадії випробувань. Результати дослідів годі чекати до кінця року, але в разі схвалення вакцину буде набагато легше зберігати і застосовувати, ніж три інші експериментальні аналоги, останні випробування яких почалися кілька тижнів тому.

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