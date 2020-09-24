підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
24 вересня 2020, четвер, 15:25 8
Азія 2020-09-24T16:45:03+03:00
Українські Новини
В Ізраїлі оголосили про повний локдаун з 25 вересня

В Ізраїлі оголосили про повний локдаун з 25 вересня

Константин Долгий
Ізраїль, Спалах коронавірусу, карантин в Ізраїлі, ковід
Ізраїль. Фото: pixabay
Ізраїль. Фото: pixabay

Уряд Ізраїлю оголосив про введення повного локдауна через катастрофічне погіршення ситуації з COVID-19 у той час, як група європейських вчених змоделювала сценарій другої хвилі поширення коронавірусу в Європі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ізраїльського уряду, передають Українські Новини.

Як заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, слова якого цитує пресслужба, дія тотального карантину почнеться в п'ятницю, 25 вересня. Триватиме він до закінчення святкування Симхат Тора.

"Потім ми продовжимо карантин ще на два тижні, я сподіваюся, з не такими суворими обмеженнями. Я говорю заздалегідь, все буде залежати безпосередньо від даних про захворюваність", - сказав Нетаньяху.

Як повідомляли Українські Новини, в середу, 23 вересня, Нетаньяху звернувся до парламенту Ізраїлю з проханням підтримати введення жорстких обмежень і режиму надзвичайної ситуації в країні через катастрофічну ситуацію з COVID-19.

Також повідомлялося, що 18 вересня уряд Ізраїлю оголосив про введення другого від початку пандемії коронавірусу загальнонаціонального карантину, який передбачає більш жорсткі обмеження, спрямовані на стримування поширення хвороби.

Більше новин про: Ізраїль Спалах коронавірусу карантин в Ізраїлі ковід

У Черкасах учні школи йдуть на карантин через COVI...
Спалах COVID-19 виявили в стінах психіатричної лік...
Нетаньяху попросив парламент про повну блокаду Ізр...
Ізраїль повертає тотальний карантин на єврейський ...
Аграрії втратили 6,5 млрд гривень через посуху
За серпень Зеленський заробив "голу" ставку в 28 тисяч гривень
Новини
На довиборах в окрузі №208 усувають фаворитку гонки Людмилу Давиденко. Вона звернулася до Зеленського та Авакова, – ЗМІ 16:43
Українців закликають до онлайн-реєстрації перед походом у гори 16:36
Україна попросила Білорусь перенести форум регіонів за участю Зеленського і Лукашенка на 2021 16:28
Аграрії втратили 6,5 млрд гривень через посуху 16:15
Дія Сity стане фундаментом екосистеми для створення української економіки знань, — Олександр Борняков 15:54
більше новин
24.09.20 12:00 Прес-конференція: "Сьогодні – зупинка вагонобудівних заводів, завтра – банкрутство логістичних компаній. Вагонобудівники та логісти вимагають від Уряду вжити термінових заходів!" 14:49
Сергій Шахов. Фото:
"Наш край" висунув Сергія Шахова кандидатом у мери Києва 14:49 Фото
Укрбуд міг добудувати свої об'єкти. Його просто випатрали, — Максим Микитась 17:23
Депутати від "ЄС" не голосуватимуть за земельні питання на останньому засідання Київради 15:52
Здивований тим, що в Україні нікого не хвилює занепад підприємства, - китайський інвестор "Мотор Січі" 09:30
більше новин
24.09.20 12:00 Прес-конференція: "Сьогодні – зупинка вагонобудівних заводів, завтра – банкрутство логістичних компаній. Вагонобудівники та логісти вимагають від Уряду вжити термінових заходів!" 14:49
Українські лікарі показали, як коронавірус змінює легені інфікованих 08:30
Символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською: Апеляційний суд визнав законним висновок Інституту нацпамяти 18:07
В Україні 3,5 тисячі нових випадків коронавірусу і 63 смерті за добу 09:32
У США Коломойський відмивав гроші через Deutsche Bank і залишав після себе розруху, - ЗМІ 13:33
більше новин
Україна попросила Білорусь перенести форум регіонів за участю Зеленського і Лукашенка на 2021
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok