В Ізраїлі оголосили про повний локдаун з 25 вересня

у той час, як група європейських вчених змоделювала сценарій другої хвилі поширення коронавірусу в Європі . Уряд Ізраїлю оголосив про введення повного локдауна через катастрофічне погіршення ситуації з COVID-19

Про це йдеться в повідомленні на сайті ізраїльського уряду, передають Українські Новини.

Як заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, слова якого цитує пресслужба, дія тотального карантину почнеться в п'ятницю, 25 вересня. Триватиме він до закінчення святкування Симхат Тора.

"Потім ми продовжимо карантин ще на два тижні, я сподіваюся, з не такими суворими обмеженнями. Я говорю заздалегідь, все буде залежати безпосередньо від даних про захворюваність", - сказав Нетаньяху.

Як повідомляли Українські Новини, в середу, 23 вересня, Нетаньяху звернувся до парламенту Ізраїлю з проханням підтримати введення жорстких обмежень і режиму надзвичайної ситуації в країні через катастрофічну ситуацію з COVID-19.

Також повідомлялося, що 18 вересня уряд Ізраїлю оголосив про введення другого від початку пандемії коронавірусу загальнонаціонального карантину, який передбачає більш жорсткі обмеження, спрямовані на стримування поширення хвороби.

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