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23 вересня 2020, середа, 17:35 10
Азія 2020-09-23T18:30:03+03:00
Українські Новини
Нетаньяху попросив парламент про повну блокаду Ізраїлю через ситуацію з COVID-19

Нетаньяху попросив парламент про повну блокаду Ізраїлю через ситуацію з COVID-19

Константин Долгий
Ізраїль, надзвичайна ситуація, Біньямін Нетаньяху, Коронавірус в Ізраїлі, Пандемія коронавірусу
Ізраїль. Фото: towave.ru
Ізраїль. Фото: towave.ru

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звернувся до Кнесету (парламенту) з проханням підтримати введення жорсткіших обмежень в країні у той час, як міністр охорони здоров'я Чехії подав у відставку на тлі стрімкого погіршення ситуації з коронавірусом.

Про це він заявив в середу, 23 вересня, в ході наради з міністрами кабінету з коронавірусу, повідомляє Israelinfo.

За словами прем'єр-міністра, зараз в Ізраїлі спостерігається надзвичайна ситуація через різке зростання нових випадків коронавірусу серед населення.

"Я буду просити прийняти рішення про широку повну блокаду і негайне посилення обмежувальних заходів", - цитує Нетаньяху представники його канцелярії.

Крім того, в ході наради Нетаньяху і міністри обговорили можливість введення режиму надзвичайного стану (НС) в Ізраїлі до кінця релігійних свят. На період його дії може бути припинена робота міжнародного аеропорту "Бен-Гуріон", а також введені більш жорсткі обмеження.

Повідомляється, що весь кабінет міністрів, за винятком глави МВС Ар'є Дері, підтримує введення тотальної блокади Ізраїлю і оголошення режиму НС.

За минулу добу в Ізраїлі було зафіксовано рекордне число нових випадків коронавірусу - 6 667. Всього від початку пандемії COVID-19 виявили у більш ніж 200 тис. жителів країни, у тому числі 1 316 не змогли впоратися із захворюванням і загинули.

Як повідомляли Українські Новини, в Ізраїлі уряд впровадив другий загальнонаціональний карантин через епідемію коронавірусу.

Крім того, посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон запевняє, що згідний з рішенням української влади про закриття державного кордону для іноземців.

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