підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Ізраїль повертає тотальний карантин на єврейський Новий рік
16 вересня 2020, середа, 21:08 7
Світ 2020-09-16T22:00:02+03:00
Українські Новини
Ізраїль повертає тотальний карантин на єврейський Новий рік

Ізраїль повертає тотальний карантин на єврейський Новий рік

Валерия Драгомирова
Карантин, Ізраїль, Коронавірус, карантин в Ізраїлі, Загальнонаціональний карантин
Ізраїль. Фото: pixabay
Ізраїль. Фото: pixabay

В Ізраїлі уряд впровадив другий загальнонаціональнийй карантин через епідемію коронавірусу. Карантинні обмеження почнуть діяти в п'ятницю, коли святкуватимуть єврейський Новий рік, і триватимуть не менше трьох тижнів.

Про це пише BBC Україна


Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху сказав, що обмежувальні заходи "будуть дорого коштувати всім нам", але кількість нових випадків Covid-19 зросла до 4 тисяч в день. 

За даними американського університету Джонса Хопкінса, в Ізраїлі від Covid-19 померли 1108 чоловік, понад 153 тис. інфікованих.

Обмеження, про які він оголосив, будуть наймасштабнішими в Ізраїлі з моменту першого загальнонаціонального карантину.

Деталі обмежень:

  • в приміщенні можуть збиратися групи не більше 10 осіб, на вулиці - не більше 20;
  • закриваються школи і торгові центри;
  • жителі країни не можуть відходити від своїх будинків більш ніж на 500 метрів, виняток - поїздки на роботу;
  • недержавні установи і компанії можуть залишатися відкритими, але не можуть приймати клієнтів;
  • продовжують працювати супермаркети і аптеки.

Як повідомляли Українські Новини, для забезпечення правопорядку на святкуванні Рош-ха-Шана Ізраїль мав намір направити 6 представників поліції в Умань Черкаської області.

Тим часом глава МЗС Ізраїлю Ар'є Дері у вівторок, 15 вересня, звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням пропустити в країну хасидів-паломників.

Більше новин про: Карантин Ізраїль Коронавірус карантин в Ізраїлі Загальнонаціональний карантин

Глава МЗС Ізраїлю попросив Зеленського пустити тис...
У США майже 200 осіб заразилися і ще 7 померли COV...
У Києві за день на "дистанційку" відправили 85 кла...
Ізраїль став першою країною, яка відновила жорстки...
Діти з "зеленої", "жовтої" та "помаранчевої" зон можуть не піти в школу. Кабмін встановив нову заборону
В "помаранчевій" зоні скасували обмеження на перевезення пасажирів не більш ніж 50% від сидячих місць
Новини
КС визнав неконституційними окремі положення закону про НАБУ 21:21
Ізраїль повертає тотальний карантин на єврейський Новий рік 21:08
Перед першими заморозками спека в Україні посилиться. Прогноз погоди на 17 вересня 21:00
Прикордонники не пускатимуть в Україну хасидів, які зараз знаходяться на кордоні 20:35
Деркач натякнув, що між Шабуніним та послом США Квін, яка старша за нього на 20 років, роман 20:10
більше новин
Байден та Порошенко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine
Байден назвав Трампа собакою, – Деркач опублікував нові записи 14:30
Деркач подав до суду на бездіяльність українського МЗС 15:45
Ізраїль повертає тотальний карантин на єврейський Новий рік 21:08
Труханов виступив проти Національного корпусу 14:40
Коломойский рветься заробляти на аукціонах "Енергоатому" по аналогічній схемі, як в "Центренерго" — Популях Популях 16:53
більше новин
Верховна Рада офіційно не визнала результати виборів в Білорусі 13:42
Кабмін змінив критерії віднесення регіонів до "червоній зоні" епіднебезпеки 14:50
Непал має намір відкрити країну для туристів у середині жовтня 10:49
Про численні спалахи АЧС повідомили в Німеччині 12:04
Податкова назвала 5 найбільших боржників в Україні 11:03
більше новин
Кабмін скасував обмеження зарплати членам правління Приватбанку, Ощадбанку та Укрексімбанку
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok