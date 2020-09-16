Ізраїль повертає тотальний карантин на єврейський Новий рік

В Ізраїлі уряд впровадив другий загальнонаціональнийй карантин через епідемію коронавірусу. Карантинні обмеження почнуть діяти в п'ятницю, коли святкуватимуть єврейський Новий рік, і триватимуть не менше трьох тижнів.

Про це пише BBC Україна.



Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху сказав, що обмежувальні заходи "будуть дорого коштувати всім нам", але кількість нових випадків Covid-19 зросла до 4 тисяч в день.



За даними американського університету Джонса Хопкінса, в Ізраїлі від Covid-19 померли 1108 чоловік, понад 153 тис. інфікованих.

Обмеження, про які він оголосив, будуть наймасштабнішими в Ізраїлі з моменту першого загальнонаціонального карантину.

Деталі обмежень:

в приміщенні можуть збиратися групи не більше 10 осіб, на вулиці - не більше 20;

закриваються школи і торгові центри;

жителі країни не можуть відходити від своїх будинків більш ніж на 500 метрів, виняток - поїздки на роботу;

недержавні установи і компанії можуть залишатися відкритими, але не можуть приймати клієнтів;

продовжують працювати супермаркети і аптеки.

Як повідомляли Українські Новини, для забезпечення правопорядку на святкуванні Рош-ха-Шана Ізраїль мав намір направити 6 представників поліції в Умань Черкаської області.

Тим часом глава МЗС Ізраїлю Ар'є Дері у вівторок, 15 вересня, звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням пропустити в країну хасидів-паломників.

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