Ізраїль повертає тотальний карантин на єврейський Новий рік

В Ізраїлі уряд впровадив другий загальнонаціональнийй карантин через епідемію коронавірусу. Карантинні обмеження почнуть діяти в п'ятницю, коли святкуватимуть єврейський Новий рік, і триватимуть не менше трьох тижнів. Про це пише BBC Україна. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху сказав, що обмежувальні заходи "будуть дорого коштувати всім нам", але кількість нових випадків Covid-19 зросла до 4 тисяч в день. За даними американського університету Джонса Хопкінса, в Ізраїлі від Covid-19 померли 1108 чоловік, понад 153 тис. інфікованих. Обмеження, про які він оголосив, будуть наймасштабнішими в Ізраїлі з моменту першого загальнонаціонального карантину. Деталі обмежень: в приміщенні можуть збиратися групи не більше 10 осіб, на вулиці - не більше 20; закриваються школи і торгові центри; жителі країни не можуть відходити від своїх будинків більш ніж на 500 метрів, виняток - поїздки на роботу; недержавні установи і компанії можуть залишатися відкритими, але не можуть приймати клієнтів; продовжують працювати супермаркети і аптеки. Як повідомляли Українські Новини, для забезпечення правопорядку на святкуванні Рош-ха-Шана Ізраїль мав намір направити 6 представників поліції в Умань Черкаської області. Тим часом глава МЗС Ізраїлю Ар'є Дері у вівторок, 15 вересня, звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням пропустити в країну хасидів-паломників.