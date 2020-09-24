Зарплата Мендель за серпень майже вдвічі перевищила зарплату Зеленського

В серпні прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель за серпень отримала 46,2 тис. гривень заробітної плати в той час, як у самого глави держави вона склала 28 тис. гривень

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Українських Новин.

"Загальна сума заробітної плати прессекретаря Президента України Юлії Мендель в серпні 2020 року становила 46 218 гривень", - сказано в ньому.

17,7 тис. гривень склав її посадовий оклад, 7 тис. гривень - надбавка за інтенсивність праці та 21,5 тис. гривень - премія і виплати за період службових відряджень.

З нарахованої прессекретарю президента суми було вирахувано 9 тис. гривень податків і зборів, тому видано Мендель за серпень було 37,2 тис. гривень зарплати.

На час карантину виплати працівникам органів державної влади обмежені 47 230 гривнями.

Саме така сума була нарахована Мендель в липні, а в квітні-червні вона заробляла по 46,2 тис. гривень.

До встановлення цього обмеження зарплата прессекретаря Зеленського також не перевищувала 47,2 тис. гривень в лютому-березні, проте в січні вона була вищою - 52,5 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, в електронній декларації прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель задекларувала 936 тис. гривень доходів за 2019 рік.

Раніше, в липні, заробітна плата прессекретаря президента Зеленського Юлії Мендель становила 47,2 тис. гривень.

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