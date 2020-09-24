підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новини
  • Політика
  • Зарплата Мендель за серпень майже вдвічі перевищила зарплату Зеленського
24 вересня 2020, четвер, 14:42 20
Політика 2020-09-24T17:00:04+03:00
Українські Новини
Зарплата Мендель за серпень майже вдвічі перевищила зарплату Зеленського

Зарплата Мендель за серпень майже вдвічі перевищила зарплату Зеленського

Надежда Комендантова
Зарплата, зарплата чиновників, Юлія Мендель, Прессекретар
Володимир Зеленський і Юлія Мендель. Фото: Facebook / Iuliia Mendel
Володимир Зеленський і Юлія Мендель. Фото: Facebook / Iuliia Mendel

В серпні прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель за серпень отримала 46,2 тис. гривень заробітної плати в той час, як у самого глави держави вона склала 28 тис. гривень

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Українських Новин.

"Загальна сума заробітної плати прессекретаря Президента України Юлії Мендель в серпні 2020 року становила 46 218 гривень", - сказано в ньому.

17,7 тис. гривень склав її посадовий оклад, 7 тис. гривень - надбавка за інтенсивність праці та 21,5 тис. гривень - премія і виплати за період службових відряджень.

З нарахованої прессекретарю президента суми було вирахувано 9 тис. гривень податків і зборів, тому видано Мендель за серпень було 37,2 тис. гривень зарплати.

На час карантину виплати працівникам органів державної влади обмежені 47 230 гривнями.

Саме така сума була нарахована Мендель в липні, а в квітні-червні вона заробляла по 46,2 тис. гривень.

До встановлення цього обмеження зарплата прессекретаря Зеленського також не перевищувала 47,2 тис. гривень в лютому-березні, проте в січні вона була вищою - 52,5 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, в електронній декларації прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель задекларувала 936 тис. гривень доходів за 2019 рік.

Раніше, в липні, заробітна плата прессекретаря президента Зеленського Юлії Мендель становила 47,2 тис. гривень.

Більше новин про: Зарплата зарплата чиновників Юлія Мендель Прессекретар

Глава Мінфіну пояснив, чому в Офісі президента зро...
У липні Мендель отримала майже на 20 тис. гривень ...
За серпень Зеленський заробив "голу" ставку в 28 т...
Мендель розповіла про свого бойфренда. Він політик...
Аграрії втратили 6,5 млрд гривень через посуху
За серпень Зеленський заробив "голу" ставку в 28 тисяч гривень
Новини
На довиборах в окрузі №208 усувають фаворитку гонки Людмилу Давиденко. Вона звернулася до Зеленського та Авакова, – ЗМІ 16:43
Українців закликають до онлайн-реєстрації перед походом у гори 16:36
Україна попросила Білорусь перенести форум регіонів за участю Зеленського і Лукашенка на 2021 16:28
Аграрії втратили 6,5 млрд гривень через посуху 16:15
Дія Сity стане фундаментом екосистеми для створення української економіки знань, — Олександр Борняков 15:54
більше новин
24.09.20 12:00 Прес-конференція: "Сьогодні – зупинка вагонобудівних заводів, завтра – банкрутство логістичних компаній. Вагонобудівники та логісти вимагають від Уряду вжити термінових заходів!" 14:49
Сергій Шахов. Фото:
"Наш край" висунув Сергія Шахова кандидатом у мери Києва 14:49 Фото
Укрбуд міг добудувати свої об'єкти. Його просто випатрали, — Максим Микитась 17:23
Депутати від "ЄС" не голосуватимуть за земельні питання на останньому засідання Київради 15:52
Здивований тим, що в Україні нікого не хвилює занепад підприємства, - китайський інвестор "Мотор Січі" 09:30
більше новин
24.09.20 12:00 Прес-конференція: "Сьогодні – зупинка вагонобудівних заводів, завтра – банкрутство логістичних компаній. Вагонобудівники та логісти вимагають від Уряду вжити термінових заходів!" 14:49
Українські лікарі показали, як коронавірус змінює легені інфікованих 08:30
Символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською: Апеляційний суд визнав законним висновок Інституту нацпамяти 18:07
В Україні 3,5 тисячі нових випадків коронавірусу і 63 смерті за добу 09:32
У США Коломойський відмивав гроші через Deutsche Bank і залишав після себе розруху, - ЗМІ 13:33
більше новин
Україна попросила Білорусь перенести форум регіонів за участю Зеленського і Лукашенка на 2021
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok