У липні Мендель отримала майже на 20 тис. гривень вищу зарплату, ніж Зеленський

В той час, як зарплата Володимира Зеленського за цей місяць становила 28 тис. гривень , заробітна плата прессекретаря президента Зеленського Юлії Мендель за липень становила 47,2 тис. гривень .

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Українських Новин.

"Сума заробітної плати прес-секретаря Президента України Юлії Мендель в липні 2020 року становила 47 230 гривень", - сказано в ньому.

Цю суму становили 22 282 гривні посадового окладу, 8 913 гривень надбавки за інтенсивність праці і 16 036 гривень премії та виплат за період службових відряджень.

Таким чином, в липні Мендель була нарахована максимально можлива на час карантину зарплата, оскільки виплати працівникам органів влади обмежені саме 47 230 гривнями.

При цьому з її зарплати було виплачено 2 910 гривень податків і зборів, відповідно за липень їй було видано 44 320 гривень.

До встановлення цього обмеження зарплата Мендель в березні і в лютому також не перевищувала 47,2 тис. Гривень, але в січні їй було нараховано більше - 52,5 тис. гривень.

Зарплата Юлії Мендель в липні. Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Українські Новини, в червні прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заробила 46,2 тисяч гривень .

Раніше прессекретар Зеленського Мендель задекларувала рахунки в 5 банках і не сказала, скільки там грошей.

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