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01 січня 2020, середа, 06:07 8
Суспільство 2020-01-01T07:00:02+02:00
Українські Новини
Кримінальна відповідальність за водіння у п'яному вигляді вступила в силу

Кримінальна відповідальність за водіння у п'яному вигляді вступила в силу

Ярина Вацяк
нові правила ПДР, штарф, Водіння в нетверезому стані
Водіння авто. Фото: pixabay.com
Водіння авто. Фото: pixabay.com

Сьогодні набирає чинності кримінальна відповідальність у вигляді штрафу до 51 тис. гривень за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння.

Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.

МВС підкреслює, що прийнятий закон вносить норму про керування транспортом у стані сп'яніння у Кримінальний кодекс, зробивши це кримінальним проступком.

До кримінальних проступків також будуть відноситися такі поширені злочини, як крадіжки, шахрайство, незаконні дії з наркотичними засобами без мети збуту, хуліганство тощо.

Проводити розслідування кримінальних проступків будуть дізнавачі (посадові особи підрозділів дізнання органу Національної поліції).

Як повідомляли Українські Новини, Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що відомство, крім зміни вартості стягнення за перевищення швидкості також ініціює збільшення розмірів штрафів за деякі правопорушення з високим ступенем суспільної небезпеки.

Тим часом, в Києві покинуті авто хочуть прибирати з вулиць і зможуть утилізувати.

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