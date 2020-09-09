ОСББ будуть платити за електрику за споживчими цінами. Чи зміняться платіжки

Все більше жителів багатоквартирних будинків створюють ОСББ після того, як з акон про самоврядування в багатоквартирному будинку набрав чинності, внаслідок чого принцип нарахування плати за комунальні послуги змінюється. Так, мешканці будинків, де створено об'єднання співвласників будуть платити за електрику за цінами, встановленими постачальником для населення.

Про це повідомляє матеріал "UBR.ua" .

Законопроєкт "Про ринок електроенергії", який регламентує поставки електроенергії для багатоповерхових ломів, був прийнятий у другому читанні 1 вересня.

До цього електроенергія для ОСББ не підпадала під визначення "побутовий споживач", хоча використовувалася саме на побутові, а не виробничі потреби мешканців. Через це жителям будинків доводилося зазнавати незручностей і побоюватися зміни тарифу.

Що було раніше

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг виступає регулятором, встановлює ціни, за якими постачальник універсальних послуг здійснює поставки електричної енергії побутовим споживачам (світло в під'їздах, обслуговування ліфтів тощо).

Тепер поставки електроенергії для житлового будинку прирівняли до тарифу, за яким постачають електрику для населення.

Справа залишилася за президентом. Якщо закон підпишуть, ОСББ, ЖБК та керуючі компанії, зокрема ті, де стоять електричні котельні і 2 роки тому стояло питання, що ці будинки залишаться без електроенергії, води і тепла, зможуть видихнути і жити спокійно до моменту введення "ринку електроенергії" в повному обсязі.

Яке "світло" буде за споживчими тарифами

Якщо в будинку є багатотарифний лічильник, то після набрання законом чинності оплачувати послуги можна буде за тарифами як для населення.

Так, за "звичайними" тарифами будуть вважати:

роботу індивідуальних теплових пунктів і котелень;

ліфтів;

насосів;

домофонів та ін. об'єктів, які належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності;

освітлення дворів, сходових клітин, ступенів і будинкових номерних знаків.

"Тобто електроенергія, яка забезпечує роботу спільного майна в багатоквартирному будинку, буде подаватися і оплачуватися на тих же умовах, що і для персонального користування власників квартир", - пояснила начальник Управління розвитку житлово-комунальної інфраструктури КМДА Віра Радченко.

Крім того, за споживчим тарифом будуть вважати електроенергію для дачних і дачно-будівельних кооперативів, садових товариств, гаражних кооперативів і на освітлення території.

Закон не досконалий. Що не врахували

Як і раніше залишаться пункти, які будуть рахувати за виробничим тарифу. Наприклад, під дію нового закону не потрапляють, зарядки для електротранспорту, розташовані на території житлового будинку.

Також в текст прийнятого законопроєкту не потрапили:

освітлення коридорів;

підвалів;

ліфтових холів;

технічних приміщень (електрощитові, машинні відділення ліфтів);

електропостачання систем димовидалення, пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу.

Це означає, що якщо все вищевказане в будинку йде з окремими лічильниками, то не виключено, що, скажімо, за протипожежну безпеку мешканці багатоквартирних будинків будуть платити за комерційними тарифами.

Чи зміняться платіжки

За словами авторів закону, використання одного виду електроенергії допоможе добре заощадити.

Однак, за словами експертів, на практиці нічого не зміниться.

"Тариф не знизиться, він і зараз 1,68 за 1 кВт*год (з ПДВ), просто була загроза того, що постачальник може виставити ОСББ або керуючої компанії тариф як для промислових споживачів. Завищених платіжок не було, в 2018 році спільними зусиллями вдалося це питання зняти з порядку денного. Просто зараз привели це все до законної регуляторній базі, і платіжки залишаться такими ж, як і зараз", - розповів глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Як повідомляли Українські Новини, середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РСВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 31 серпня збільшилася на 22,7%, або на 283,38 гривень/МВт-год до 1 532,7 гривень /МВт-год порівняно з 24 серпня.

У січні-березні 2020 року ціна електроенергії в Україні була вищою, ніж в Європі.

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